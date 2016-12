Súlyos baleset történt a 4-es főúton

Egy teherautóba rohant hátulról egy személyautó a 4-es főúton Törökszentmiklós közelében.

A kocsiban ketten utaztak, mindketten súlyosan megsérültek. A tűzoltók szabadították ki őket a roncsból.

hirdetés

„Baleset történt a 4-es főúton, Törökszentmiklós közelében a surjányi elágazásnál. Egy teherautót ért utol egy személyautó, a személyautó szinte teljesen alápréselődött a teherautónak, a benne ülő két ember meg is sérült. Őket a törökszentmiklósi önkormányzat és a szolnoki hivatásos tűzoltók segítségével lehetett csak a roncsok közül kiemelni. Sérülésüket súlyosnak találták, ezért két mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, hogy kórházba szállítsák a sérülteket. A tűzoltók a műszaki mentésben is közreműködtek, a két autó szétválasztásában, hiszen a roncsok olyannyira egymáshoz torlódtak, hogy csak komoly beavatkozás árán sikerült eltávolítani a két autót, illetve a forgalmi korlátozást feloldani” – közölte S. Tóth Anikó, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

hirdetés