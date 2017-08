Strasbourgig mennek a megbélyegzett szervezetek

Alkotmányjogi panasszal élnek az Alkotmánybíróságnál és a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak a külföldi támogatások miatt megbélyegzett civil szervezetek. A lajstromra számos olyan alapítvány, egyesület is felkerült, amely súlyosan betegek gyerekeket támogat, vagy más jótékonysági tevékenységet végez.

Herczegh Anita is meglátogatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat mozgáskorlátozott-táborát, jószolgálati nagykövetként. Áder János felesége is Soros-ügynök? – ezt a kérdést már a DK teszi fel, miután a szervezet is felkerült a megbélyegzett civil szervezetek listájára. A Civil Információs Portál azokat lajstromozza, akik 7 millió forintnál több támogatást kaptak külföldről.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Soros György alapítványától is kap pénzt különböző programokra, támogatásokból rendezték meg a héten a Kárpát medencei mozgássérült fiatalok táborát is Balatonfenyvesen, ahol 150 sérült fiatal és kísérőik találkoznak.

„Ezek rászorulnak a támogatásra, végeredményben egymásra bizattunk, egymásért felelősek vagyunk, ennek a tábornak végeredményben ezt a tudatot kell mélyíteni” – jelentette ki Kozma Imre, a szervezet alapító elnöke.

A kormány úgynevezett szégyenlistájára a Bátor Tábor is felkerült, ők daganatos, cukorbeteg és más súlyos beteg gyerekekkel foglalkoznak. Adományaik 20 százaléka külföldről érkezik, attól tartanak, hogy az államnak beszolgáltatott adatok miatt támogatókat és így pénzt veszíthetnek.

„Mi mindig politikától függetlenül működtünk, ezt továbbra is szeretnénk fenntartani, és ahhoz, hogy a Bátor Tábor működni tudjon, és évente 1500 gyerekhez és családhoz eljusson, ahhoz kell külföldi támogatás” – ismertette Tóth Kata adományszervezési igazgató.

Vannak olyan szervezetek is, akik megtagadták külföldi támogatottságuk bejelentését, illetve azt is, hogy kiadják támogatóik nevét és adatait. A Társaság a Szabadságjogokért szerint várhatóan eljárás indul ellenük a törvény be nem tartása miatt.

„Sérti a diszkrimináció tilalmát, sérti a véleménynyilvánítás szabadságát és sérti az egyesülési szabadságot. Ezeket az alapjogokat az alaptörvény is biztosítja, és az emberi jogok európai egyezménye is biztosítja, az ezeket sértő törvényeket meg kell semmisíteni, ki kell vonni a jogrendszerből valamilyen eljárásban. Ezeket fogjuk elsődlegesen érvényesíteni. Arról is megvagyunk győződve, hogy uniós normákat is sért” – jelentette ki Szabó Máté Dániel szakmai igazgató.

A civiltörvény miatt uniós kötelezettségszegési eljárást is indítottak Magyarország ellen, a kormány határidőre megküldte válaszát – mondta a Hír TV kérdésére a szakállamtitkár. A lajstromozott szervezetekről nincs véleménye.

„Alapvetően látni kell, hogy a magyar kormány nem ért egyet a bizottság felvetésével, nem látjuk magát a jogszabályt egy olyan intézkedésnek, ami a tőke szabad mozgását korlátozza. Én magam láttam ezt a listát, én nem számítottam semmire” – mondta Kecsmár Krisztián, az EU-s és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár.

A civilek a következő napokban, hetekben alkotmányjogi panasszal élnek majd az Alkotmánybíróságnál, valamint a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bíróságánál – tudta meg a Hír TV.