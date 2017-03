Staffordshire támadt az asszonyra, vissza kellett varrni a húst

Súlyosan megsebesített egy idős asszonyt egy staffordshire terrier Várpalotán. A 65 éves nő a kertjében dolgozott, amikor megtámadta a szomszéd kutyája. Annyira összemarta az arcát, hogy azóta is intenzív osztályon ápolják.

Házának udvarán kertészkedett az idős asszony, amikor az állat minden előzmény nélkül megtámadta. A földre teperte, az arcát és a karját harapta. A staffordshire terrier a kertszomszéd kutyája. Három ebet tartanak itt nagyon rossz körülmények között. A környéken lakók rettegnek tőlük, azt mondják, tudható volt, hogy egyszer tragédia történik.

„A kutyák borzasztóan agresszívek és a szomszédba már többször átmentek, tehát több bejelentés történt a jegyző felé. Eljárások is indultak és most egy pár hónapos szünet után újra átment a nénihez és hát most meg is támadta” – mesélte az egyik szomszéd, aki nem vállalta arcát.

Az asszony maradandó sérülést szenvedett. Az orrát és karja húsának egy darabját a kórházban varrták vissza. Életét egy közelben lakó férfi mentette meg, aki meghallotta a kiabálását.

„A lakosságtól értesültünk arról a szörnyű dologról, hogy ismét kutyatámadás történt a településen. A lakosság elmondása szerint ezek a kutyák nem megfelelő tartási körülmények között éltek egy szűk helyre bezárva, nagyon ingerszegény környezetben, valószínűleg ez okozta azt, hogy amint sikerült kitörni, akkor nem tudom, milyen inger érhette őket, hogy egy ilyen támadás következett be, ahol a sérült nagyon súlyosan megsérült” – mondta az Adj Esélyt Állatvédelmi Civil Szervezettől Szabó Éva állatvédő.

A rendőrség súlyos testi sértés miatt nyomoz. A kutyát a várpalotai gyepmesteri telepen zárták karanténba. Valószínűleg veszélyesnek nyilvánítják és elaltatják majd.