Sporttörténelmet írt a vidéki fotós

Szász Emese az első riói arany után, Michael Phelps úszás közben – a riói olimpia legmeghatározóbb pillanataiból nyílt kiállítás Debrecenben.

Az egyetem sporttudományi oktatóközpontja adott otthont Derencsényi István fotóriporter munkáinak. A fiatal művész sporttörténelmet írt, hiszen nem volt még vidéki fotós, aki kijuthatott volna az ötkarikás játékokra.

„Nekem nosztalgikus hangulatot adnak ezek a képek. Mert ugyanúgy kint nem éltem át ezeket, úgymond. Belül nem ülepedett le. Amikor hazajöttem, és néztem a tévében az ismétléseket, akkor törtek elő belőlem, hogy nézd, ott is ott voltam. Ott is ott voltam, ezt is átélhettem” – mondta el Derencsényi István.

