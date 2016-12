Volt, ahol az utolsó pillanatban is nagy volt a tumultus

A piacokon már csak lézengtek, az élelmiszerboltokban viszont volt még forgalom ma délelőtt. Az idei karácsony elektronikai slágerterméke a virtuális szemüveg és az okosóra volt.

„Megfőtt a húsleves, ma főzöm a halászlét, káposzta megvan, és most veszek egy kis hekket meg belsőséget” – a Hír TV-nek nyilatkozó asszony hagyományos ételekkel készült karácsonyra. Nem ő volt az egyetlen, aki 24-én délelőtt leugrott vásárolni.

hirdetés

Az egyik fővárosi piacon néhányan álltak már csak sorban a halárusnál. A kereskedő azt mondja, tavaly ilyenkor minden halat eladtak, idén több tíz kiló maradt a nyakukon. „Gyenge. Még ilyen 24-e nem volt. Nagyon kevesen voltak” – fogalmazott Nagy Katalin.

Az egyik kacsaárusnál pedig egyenesen tele volt a pult.



Nem sokat használták már a fenyőcsomagoló tölcsért sem a piac udvarán szombat délelőtt.

„– Most vettem meg ebben a pillanatban.

– Miért csak most?

– Hát, tulajdonképpen idáig nem is nagyon értem rá, és úgy gondoltam, egy kicsit olcsóbb lesz, mint más napokon.

– És olcsóbb?

– Olcsóbb lett, olcsóbb lett. Mert néztem néhány nappal ezelőtt, métere a lucfenyőnek 3000-3500 volt, most már adták 2000 forintért is. Így csak olcsóbb egy kicsi” – nyilatkozta egy karácsonyfa-vásárló.

Hiába az akció, az árus veszteséggel zárja a szezont: „Gondolom, egy 30-40 megmarad, az körülbelül 70-90 ezer forint közötti összeg” – mondta az árus.

Az élelmiszerboltokban viszont nagy volt a tumultus 24-én is. „3, illetve 5 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolítottak üzleteink, mint egy évvel korábban. Az adventi időszak is most meglehetősen hosszúra sikeredett, ebből fakadóan a vásárlók is korábban megkezdték a bevásárlásokat az ünnepekre, míg előző években azt tapasztaltuk, hogy a magas forgalmú nap az két-három volt, idén ez öt-hat napra nyúlt el” – árulta el Fodor Attila, a CBA kommunikációs vezetője.

Az egyik budapesti bevásárlóközpontban már csak lézengtek a vevők.

– Mit vásárol még 24-én délelőtt?

– Kis kiegészítőket ajándékokhoz.

– Mi az, ami lemaradt még a listáról?

– Pontosan még nem tudom, nézelődöm, majd amit találok...” – válaszolta a hölgy.

Az idei karácsonynak is megvoltak a slágertermékei – mondta az egyik elektronikai áruházlánc vezetője.

hirdetés

„Hagyományos értelemben vett slágertermékek, mint a kis háztartási gépek, televíziók területe, számítástechnika területe, de voltak újdonságok, amik nagy érdeklődésre tartottak számot, mint például a virtuális valóság szemüvegek, amikből hihetetlen mennyiség került értékesítésre. Ezek mellett más innovatív termékek is slágerként szerepeltek, mint például az okosórák, de a telefonok is komoly érdeklődésre tartottak számot” – számolt be Szánthó Balázs, a Media Markt ügyvezető igazgatója.



A kereskedők előzetes becslése szerint idén több pénz jut élelmiszerre és ajándékokra a magyar családokban, mint tavaly.