Sokak örömére kikapcsolták az új órát a Széll Kálmán téren

Kikapcsolták a hideg tél miatt meghibásodott új órát a felújított Széll Kálmán téren. Korábban egy akció keretein belül a pontos időt mutató órákat ragasztottak a lámpatestre, azonban ezt azóta ismeretlenek eltávolították. A kivitelező szerint a hibát a hideg mellett az okozza, hogy a BKK és BKV illetékességi vitái miatt az óraszerkezet nem zárt helyre került.

Egyetlen óra mutatja a pontos időt az 5,3 milliárd forintból felújított Széll Kálmán téren – igaz, ezt is polgári engedetlenségből ragasztotta oda valaki. Az eredetileg kihelyezett órát pontatlansága miatt már kikapcsolták. A környékbeliek szerint azonban nem csak ez volt a gond vele.

„Ezt az órát én nem tudtam használni, akkor sem, amikor működött, mert olyan helyen volt, annyira nem látható” – mondta egy férfi.

Mindenkinek van véleménye a megújult tér órájáról. „A régit szerettem, nagyon. Ezen igazából, ha a nap úgy süt, akkor nem is lehet látni, hogy hány óra van” – mondta egy nő.

Azt mondják, az egykori Moszkva téri óra egy emblematikus találkozási pont is volt – ráadásul működött is. „Ott volt az analóg óra, ami, mit tudom én, 20 évig itt állt és semmi probléma nem volt. Ez meg soha nem működött rendesen, midig valami más, most végre semmit nem mutat” – fejtette ki Vas Ernő.

Van, akinek az ötletessége, másnak a humorossága, és van, akinek egy 80-as években híressé vált zenész miatt szimpatikus az engedetlenségi akció. „A Public Enemynek az MC-je ilyen, ehhez hasonló órákat rakott a nyakába és ezért ez így rá emlékeztet, hogy az idő mindannyiunkat körül vesz” – mondta egy férfi.

Az akciót, melynek keretében tucatnyi órát ragasztottak a működésképtelen óratestre, a Kerekidő Lovagjai Facebook-csoport szervezte.