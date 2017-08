Sok szülő még mindig retteg az iskolakezdéstől

Az Ökumenikus Segélyszervezet szerint rengeteg megkeresés érkezik hozzájuk, melyek szerint napjainkban is tartanak attól a szülők, hogy hiánnyal indul gyermekük az iskolába.

Ezer rászoruló diák kap egyéni tanszercsomagot az Ökumenikus Segélyszervezettől. A szervezet idén is elvégeztette szokásos felmérését a tanévkezdés anyagi terheiről. A helyzet nem sokat javult tavaly óta, egyesek később fizetik be a számláikat, mások hitelt vesznek fel, hogy szeptemberben legyen pénzük beiskolázni a gyermeküket, gyermekeiket.

„Nagyon sok olyan családot ismerünk. Mi Ökumenikus Segélyszervezetként országszerte az intézményeinkben és az intézményeink látókörében bizony már akár a nyár elején vagy akár még annál is korábban elkezdenek azon gondolkodni és spekulálni, hogy hogyan fogják megoldani azt, hogy 2017-ben is legyen a gyereknek cipője, hogy legyen táskája, és hogy ne csúfolják ki a gyereket azért, mert valamije hiányzik. Nagyon sok olyan levelet kapunk, ahol arról számolnak be, hogy az évnek ez a legnehezebb, a legmegterhelőbb időszaka anyagilag” – számolt be Gáncs Kristóf, a segélyszervezet kommunikációs igazgatója.