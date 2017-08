Sok családnak csak hitelből megy az iskolakezdés

Idén másfélszer annyi személyi kölcsönt vettek fel a magyarok, mint egy évvel korábban. Augusztus végén, szeptember elején az iskolakezdés miatt ugrik meg a kölcsönt igénylők száma – sok család ugyanis csak így tudja kifizetni az iskolakezdés több tízezer forintos költségét.

Iskolatáskát kapni már 899 forintért, de 4 ezerért is – utóbbira áruhitel is felvehető az egyik nagyáruházban.

Sokan most, egy héttel az iskolakezdés előtt szerzik be a szükséges tanszereket az új tanévre. A Hír TV által megkérdezett szülők úgy számolnak, 20-30 ezer forintba kerül egy gyerek iskolakezdése. Sokan az iskola listájával járják a boltokat.

– Sok minden már ki van húzva…

– Igen, mind megvettük, tehát az már itt van a kosárban.

– Nagyságrendileg mire számít, mennyi pénzbe kerül ez, egy gyereknek?

– Egy gyereknek csak az írószerek olyan 30 ezer forint, nagyon sok – fogalmazott egy édesanya.

Egy felmérés szerint tavaly a magyar családok 18 százaléka vett fel hitelt az iskolakezdés miatt. A hitelszakértő szerint ez most sincs másképp, pedig nem árt a hitelfelvétel előtt számolni. 50 ezer forint igénylése esetén 3 éves futamidőre fizethetünk pár száz forintot is hetente, de havi lebontásban akár több ezret is.

A hitelszakértő szerint idén másfélszer annyi személyi kölcsönt vettek fel a magyarok, mint egy évvel korábban. A hitelezés különösen augusztus végén, szeptember elején ugrik meg, pedig a tanszerekre a szakember szerint érdemesebb lenne már év közben is spórolni.

„Ha valakinek mondjuk 50–100 000 forintra van szüksége, mert tudja, hogy milyen költségeket kell majd kifizetnie, arra érdemes előre spórolni, hiszen az nem egy váratlan költség. Ennél nagyobb összeget, 300–500 000 forintot sokan nem tudnak félretenni, vagy nem akarják az összes pénzüket az iskolakezdésbe beletenni” – jegyezte meg Gergely Péter hitelszakértő, a Bankráció.hu vezető elemzője.

A szocialisták szerint ha a kormány valóban támogatná a családokat, akkor nem lenne szükség hitelekre a szeptemberi iskolakezdéshez. „Ezeknek az embereknek kell kézzelfogható segítséget nyújtani. Nem Mészáros Lőrincnek van szüksége a segítségnyújtásra, nem Garancsinak és nem másoknak van szükségük a segítségnyújtásra, hanem azoknak a millióknak, akik tisztességes módon gyermekeket nevelnek, de a családban nincs annyi forrás, hogy például az iskolakezdéshez szükséges forrásokat biztosítani tudják” – nyilatkozta Gúr Nándor MSZP-alelnök.

Felmérések szerint egy egyetemista tanévkezdésére 130 ezer forintot költenek a családok, míg egy középiskolásra átlagosan 64 ezret.