Simon: Migránsbántalmazások százairól hallottunk

Tavaly május óta érkeznek sorozatosan a beszámolók az ENSZ menekültügyi főbiztosának hivatalához arról, hogy magyar területen menekülteket vernek meg – mondta Magyarország élőben című műsorunkban a szervezet magyarországi szóvivője.

Simon Ernő szerint más szervezeteknek is ilyen tapasztalatai vannak.

hirdetés

„Ez nem egy mostani sajtóértesülés. Ez a történet legalább tavaly május óta zajlik, azóta hallunk mi is százával olyan beszámolókat menedékkérőktől, akik már az országon belül vannak vagy a tranzitzónában, a tranzitzóna másik végén abban a sátorszerűségben, hogy bizony, amikor a magyar kerítésnél vannak vagy magyar területen, és elfogják őket a határrendészek, akkor bántalmazások érik őket. Arról mesélnek nekünk, ami itt is elhangzott, hogy megverik őket, botokkal verik meg őket, paprikaspray-vel fújják le, szájkosár nélküli kutyákat uszítanak rájuk. És az elmúlt több mint nyolc hónapban bizony sok száz ilyen sztorit hallhattunk. Más szervezetek is hasonlókat hallanak, az Orvosok Határok Nélkülnek több gigabájtnyi fényképfelvétele van azokról a sérülésekről, amikről azt feltételezik, hogy bizony-bizony keletkezhettek ilyen bántalmazás nyomán” – fejtette ki Simon Ernő.

Tekintse meg a teljes interjút:

hirdetés