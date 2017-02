Simicskó a térség meghatározó haderejévé fejlesztené a honvédséget

2026-ra a térség legmeghatározóbb haderejévé fejlesztené a kormány a honvédséget. Simicskó István honvédelmi miniszter évértékelőjén az is elhangzott, hogy minden járásban önkéntes tartalékos egységeket állítanának fel. Az eseményen részt vett Áder János köztársasági elnök is, aki kiemelte, hogy Magyarország szuverenitása szempontjából fontos feladatot látnak el a határon szolgáló katonák.

A Hadtörténeti Intézet és Múzeumban tartották a Magyar Honvédség éves értékelő és feladatszabó vezetői értekezletét. Simicskó István tárcavezető azt hangoztatta, ha valaki ártani akar, az felkészül a támadásra, de erre Magyarország jó válaszokat adott. Igaz, ezekbe a válaszokba ő az elbukott alaptörvény módosítást is sikerként számította bele.

„Hatékony válaszokat sikerült adnunk a migrációs válsághelyzetre. Jogszabályi módosításokkal, az alaptörvény módosításával a fokozódó terrorveszélyre is hatékony választ tudtunk adni” – fogalmazott a honvédelmi miniszter.

Az értekezleten részt vett Áder János köztársasági elnök is, aki kiemelte, hogy a katonákon múlik Magyarország biztonsága. „A magyar katonáknak immáron idehaza a határok mentén is állandó napi védelmi feladatokat kell ellátniuk. Noha most nem a fegyvereké a főszerep, a tét nem kevesebb, mint Magyarország szuverenitása, önrendelkezése, és biztonsága” – húzta alá az államfő.

A honvédelmi miniszter azt is mondta, az a cél, hogy 2026-ra a térség egyik legmeghatározóbb haderejévé váljon a Magyar Honvédség – ehhez növelik a honvédelmi kiadásokat és kiterjesztik a honvédelmi nevelést, de azt is szeretnék elérni, hogy mind a 197 járásban legyenek önkéntes tartalékos egységek.