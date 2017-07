Sikeres tüdőverőér tágítás a Debreceni Egyetemen

A Debreceni Egyetemen végeztek elsőként Magyarországon ballonos tüdőverőér tágítást. Két betegnél nyitották meg sikeresen az elzáródott verőeret. Az eljárást Ausztriában sajátították el a magyar orvosok.

Csakúgy, mint egy szívkatéteres beavatkozást úgy végzik a ballonos tüdőverőér tágítást. Csak most a combon keresztül felvezetett katétert a tüdőbe vezetik be, hogy az embóliát okozó vérrög által elzárt eret kitágítva javulhasson a betegek életminősége. Magyarországon ilyen beavatkozást nem végezetek még. Szombaton azonban a Debreceni egyetemen két betegnél is megtörtént a tüdőér tágítás.

„A különlegessége az az, hogy ez most történt meg először hazánkban, a nehézsége a beavatkozásnak az, hogy a tüdő verőér rendszer az egy meglehetősen bonyolult hálózat, egy bonyolult gyökérszerű hálózat” – mondta el Szűk Tibor, a Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézetének.

Édes István, a Kardiológiai Intézet igazgatója azt mondta, abban bíznak, hogy sikerül ezt az eljárást meghonosítani a Debreceni Egyetemen. 2 kollégájuk Bécsben sajátította a technikát, de a szombati beavatkozáshoz onnan is érkezett egy felügyelő professzornő.

„Úgy gondolom, hogy a kollégák olyan bő egy év alatt el fogják tudni sajátítani. Nem annyira a technika a nehéz, bár az sem könnyű, hanem a megfelelő indikáció, a megfelelő utánkövetés, tehát az úgynevezett orvosi tapasztalat. Ezt kell megtanulni” – véli a Debreceni Egyetem Kardiológiai Intézetének igazgatója, Édes István.

Évente körülbelül 100 új beteget fedeznek fel akiknél az elzáródott ér magas vérnyomást eredményez a tüdőben. Így a szakemberek szerint 1-2 centrum az országban elég lenne a Ballonos tüdőverőér tágítások elvégzésére. Az ő szűrésük egyébként nem egyszerű, hiszen legtöbben fulladásos panasszal keresik fel az orvost, amit számos betegség okozhat.

„Sok helyre kell elküldenünk őket, sok vizsgálat szükséges hozzá, de mondjuk az ultrahang, a szívultrahang az első igazán mérvadó vizsgálat, ami előre visz igazán, abból pedig rengeteget végzünk egy napon, tehát szűrjük a betegeket elég komolyan” – mondta Péter Andrea klinikai szakorvos.

Az első ballonos tüdőverőér tágításon átesett betegek a klinika tájékoztatása szerint jól vannak, már kedden elhagyhatták a kórházat.