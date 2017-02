Siker, buzizás, pánik, és a nemzeti egység megbomlott

Megfutamodott az olimpiai népszavazás elől a kormány – évadnyitójában Orbán Viktor nem is ezzel, hanem a Jobbik-elnök nemi identitásával foglalkozott. A Saul fia 2016-os Oscarja után 2017-ben Enyedi Ildikó alkotásáé az Arany Medve. A hét eseményei.

Gazdasági sikerekről, béremelésekről, migrációról és Soros Györgyről szólt a miniszterelnök évadnyitó beszéde hétfőn a parlamentben. Orbán Viktor hivatalosan bejelentette a parlamentnek, hogy a kormány újabb nemzeti konzultációt indít. Az öt téma a miniszterelnök évértékelő beszédéből már ismert: rezsicsökkentés, adócsökkentés, munkahelyteremtési támogatások, migráció és a Soros György által pénzelt szervezetek. A budapesti olimpia nem szerepel a témák között.

Újabb Orbán–Vona-vita – ki bújik a szoknyák mögé?

Olimpia, korrupció és az energiaárak világpiaci csökkenése. Ezeket a témákat hiányolták az ellenzéki pártok a miniszterelnök napirend előtti felszólalásából. A legkeményebben a Jobbik elnöke támadta Orbán Viktort, aki nem fogta magát vissza a válaszban. Felhasználta azt a pletykát, amelyet a kormánypárti sajtóban Terry Black transzvesztita előadóművész terjesztett Vona Gábor állítólagos homoszexuális vonzalmáról.

„Vona képviselő úrnak kell még azt elmondanom – aki azt mondta, hogy ne bújjak Tarlós főpolgármester úr szoknyája mögé –, hogy nem szoktam én, illetve nem én szoktam más férfiak szoknyája mögé bújni.”

Tiborczékhoz kerülhet az állam nyakán maradó Rác fürdő

Nem ír ki nyílt pályázatot a Rác fürdő értékesítésére a Fővárosi Önkormányzat – helyette hagyja, hogy az állami tulajdonú Magyar Fejlesztési Bank találjon rá vevőt. A HVG.hu úgy tudja: a vevő Tiborcz István környezetéből kerülhet ki. A Demokratikus Koalíció feljelentést tesz az ügyben, a Jobbik pedig időpontot kért a főpolgármestertől. A Fidesz tagadja, hogy Tiborczéké lenne az egykori törökfürdő.

Kormány- és jegybankbuktatásról beszélt Matolcsy

Két évvel ezelőtti kormány- és jegybankbuktató támadássorozatról beszélt a parlamentben Matolcsy György szerdán, az MNB üzleti jelentésének és beszámolójának általános vitájában. A Magyar Nemzeti Bank elnökének elmélete szerint 2015-ben egy NATO- szövetséges nagykövetségéről akartak bankpánikot kelteni Magyarországon. Az ellenzék a nemzetbiztonsági kockázatot felvető bejelentések azonnali kivizsgálását követeli. Mesterházy Attila, a költségvetési bizottság szocialista elnöke elképesztő konspirációs elméletnek tartja az MNB-elnök vádjait, és a nemzetbiztonsági és külügyi bizottság elé vinné az ügyet.

Lázár János csütörtöki sajtótájékoztatóján a kormány által korábban sokat támadott volt amerikai ügyvivőt, André Goodfriendet emlegette, amikor Matolcsy György szerdai kijelentéséről faggatták újságírók. A jegybankelnök szavait a hírszerzést felügyelő kancelláriaminiszter nem akarta kommentálni. Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége hiteltelennek nevezte Matolcsy György kijelentéseit.

Hazánk visszalép az olimpiai pályázattól

Nem vállalta a kormány a népszavazást. A miniszterelnök, a főpolgármester és a MOB elnöke a 2024-es budapesti olimpiai pályázat visszavonásáról döntött szerda este. A kabinet a Magyar Távirati Irodának küldött közleményében a felelősséget az ellenzéki pártokra hárította. Azt írták, a szükséges egyetértés felbomlott, a rendezés elnyerése esélytelenné vált, a pályázat a továbbiakban súlyos presztízsveszteséget jelentene az országnak. „El kellene gondolkodni azon, hogy mit kellett volna a MOB-nak és a kormánynak jobban kommunikálnia” – Budapest főpolgármestere a találkozó után a Hír TV-nek azt mondta, azért döntöttek a pályázat visszavonása mellett, mert az ártana Budapest és Magyarország tekintélyének.

Gyávaságnak nevezte a Momentum Mozgalom vezetője az olimpiai pályázat visszavonását. Szerintük – bár meghátrálásra kényszerítették a Fideszt a népszavazási kezdeményezésükkel, sajnálják, hogy – a hatalom nem hallgatja meg az embereket egy ilyen súlyú kérdésről. A Fidesz frakcióvezetője szerint viszont a Momentum eltitkolta, hogy politikai céljai vannak.

Lázár az ellenzékbe belerúgva jelentette be: befejezettnek tekintik

A kormány becslése szerint eddig mintegy 9,8 milliárd forintba került az országnak a budapesti olimpia előkészítése – ezt a nemzetgazdasági miniszter mondta a Hír TV-nek. A pontos költségeket csak akkor tudják megmondani, amikor beérkeztek az utolsó számlák is. Az ellenzék ennek csaknem háromszorosával számol. Lázár János csütörtöki tájékoztatóján az ellenzéket tette felelőssé azért, amiért visszavonták a pályázatot. A kancelláriaminiszter azt is közölte: részletesen elszámolnak az eddigi költésekkel.

BOM: Meg kell vizsgálni, min ment el a pályázat

Kiállt volna a népszavazás mellett a budapesti olimpia ügyében a Budapesti Olimpiáért Mozgalom. A szervezet szóvivője, Gundel Takács Gábor Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta: úgy látja, az emberek többsége az olimpiával szimpatizál, ezért meg kell vizsgálni, hogy min ment el a pályázat. Hozzátette: csalódott az eredmény miatt, de bízik abban, hogy Magyarország egyszer még rendezhet olimpiát.

Nyakó: A Fidesz beemelte az alvilágot a politikába

Csütörtökön volt egy éve, hogy megakadályozták meg az MSZP népszavazási kezdeményezését a vasárnapi boltzárról. A szocialista Nyakó István felidézte, hogy „kopasz verőlegények” gátolták abban, hogy elsőként nyújtsa be az NVI-nek a kérdést. A politikus szerint az, hogy a kopaszok ezt büntetlenül megúszták, azt mutatja, hogy a Fidesz beemelte az alvilágot a politikába. Nyakó István kiemelte: mindezek ellenére az ellenzék egy éven belül háromszor is megfutamította a kormánypártokat.

Hét Földhöz hasonló bolygót talált a NASA

A most felfedezett bolygók a mintegy negyven fényévnyi távolságra lévő Trappist–1 nevű csillag körül keringenek. Közülük három felszínén nagy valószínűséggel víz is lehet, ami a jelenlegi ismereteink szerint az élet kialakulásának előfeltétele. A tudósok szerint nem az a kérdés, hogy megtaláljuk-e az új Földet, hanem az hogy mikor. A magyar kutatók szerint is van élet még az univerzumban.

Népszavazást kezdeményez az LMP Paksról

Az olimpia után a paksi atomerőmű bővítése ügyében is népszavazással kényszerítené meghátrálásra a kormányt az LMP. Az ellenzéki párt azután döntött a referendum kezdeményezése mellett, hogy információik szerint az Európai Bizottság a jövő héten zöld utat ad az orosz hitelből megvalósuló beruházásnak. Az ellenzéki párt azt mondja, ha Brüsszel enged, az építkezést már csak a hazai közvélemény tudja megakadályozni.

Mészáros-közeli cég építheti a Puskást

Mészáros Lőrinc-közeli cég építheti a 190 milliárdos Puskás-stadiont Budapesten, ha a kiemelt kormányzati beruházásokért felelős intézménynek az ár lesz a fontos – tudta meg a Hír Televízió. A Magyar Építő Zrt. és a ZÁÉV Zrt. konzorciuma adta az olcsóbb ajánlatot. A másik ajánlattevő az MSZP–SZDSZ-kormányok idején rendszeresen sztrádaépítési pályázatokat elnyerő Strabag-csoport. Ha sikerül tartani a 190 milliárdos költségkeretet, a Puskás-stadionra akkor is közel hússzor annyit költ az állam, mint amennyibe a jelenlegi legdrágább magyar stadion, a Groupama Aréna került.

Oscar után Arany Medve

Enyedi Ildikó Testről és lélekről című alkotása nyerte a 67. Berlini Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, a legjobb filmnek járó Arany Medvét. A tizennyolc év után új nagyjátékfilmmel visszatérő magyar rendezőnő a filmkritikusok nemzetközi szövetségének díját és egy olvasói elismerést is bezsebelt a német fővárosban. A film egy vágóhídon játszódó románcot dolgoz fel. A Berlinálén eddig egyszer nyert magyar film. Mészáros Márta Örökbefogadás című alkotása 1975-ben kapta meg az Arany Medvét.

Az utolsó éjszaka volt a legnehezebb

Elfáradt, ezért nem indul újabb föld körüli útra Fa Nándor. A 63 éves vitorlázó kész minden segítséget megadni a fiatal generációnak. Szerinte aki követni akarja a példáját, az jobb, ha rögtön belevág. Az ötszörös földkerülő vitorlázót szerdán köszöntötték idehaza. Mint ismert, Fa Nándor száz nap alatt szerette volna teljesíteni a Vendée Globe-ot, végül egy héttel jobb időt futott a tervezettnél, 93 nap alatt teljesítette a versenyt, és nyolcadikként ért be a franciaországi célba.

AI: Könyörtelen támadások érték az emberi méltóságot

Tavaly heves és könyörtelen támadások érték az emberi méltóság és egyenlőség alapelvét olyanok részéről, akik bármilyen áron a hatalom megszerzésére vagy megtartására törekszenek – áll az Amnesty International éves világjelentésében. A szervezet szerint sok állam- és kormányfő nem riad vissza a bűnbakkeresés és a félelemkeltés propagandájának terjesztésétől sem.

Itthon van az utolsó veronai sérült

Hazahozták a veronai buszbaleset utolsó, Olaszországban ápolt sérültjét pénteken. Az ő ápolását is a Honvédkórház vállalta. Az intézmény orvosigazgatója közölte: az ötven év körüli férfi nagyon súlyos koponya- és mellkassérüléseket szenvedett, géppel kell lélegeztetni, és altatják is. Elsőként szakorvosok vizsgálják meg, ezután döntenek a további kezelésről. Az már biztos, nagyon hosszú felépülési folyamat vár rá, elképzelhető, hogy maradandó károsodásokat is szenvedett.