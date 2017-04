Sétával és felolvasással emlékeztek Kertész Imrére

Sétával és felolvasással emlékeztek pályatársak, tanítványok és irodalombarátok Kertész Imrére, aki egy éve hunyt el.

A résztvevők az egyetlen magyar irodalmi Nobel-díjas író ifjúkorához kötődő és a regényeiben szereplő budapesti helyszíneket járták be. Az emléknapot a Szépírók Társasága, a Magvető Kiadó és a Kelet Kávézó szervezte.



A tiszteletadást szolgálná az a központ is, aminek kialakítására a tavaly decemberi Magyar Közlöny szerint, a Schmidt Mária vezette Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány egymilliárd forintos támogatást kap. Ennek részleteiről viszont egyelőre még semmit sem tudni.



„Azt gondolom az mindenképpen fontos, hogy ne legyen kisajátítása a Kertész-életműnek, hiszen egy életműnek nem is lehet igazi kisajátítása, bárki bármikor olvashatja, nyilvánvaló hogy vannak olyan adatok, olyan hagyatéki elemek amiknek a birtoklása, feldolgozása valakinek a kompetenciája lehet, de úgy tudom ez még egy több ismeretlenes egyenlet, maga az életmű maga egy németországi archívumban van” – mondta Szegő János a megemlékezés szervezője.

