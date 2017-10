Semjént „csesztetheti” a sajtó

A miniszterelnök-helyettes nem árulta el, miért adtak ki több száz letelepedési vagy továbbhaladási engedélyt.

Magyarország több mint ezer olyan engedélyt adott ki, amely üldözött keresztények magyarországi letelepedését vagy továbbutazását segítheti – jelentette ki Semjén Zsolt. Részletekről ugyanakkor továbbra sem beszél a miniszterelnök-helyettes, és azt is elárulta, miért.

„Én annak állok elébe, hogy a sajtót, főleg a balliberális sajtó úgy csesztessen, ahogy akar, de nagyon kérem a sajtót, hogy annyi empátiája legyen ezekkel az üldözöttekkel szemben, hogy azokból az országokból, ahonnan ők elmenekültek, és amelyeknek most mondom érthetően, a titkosszolgálatai adatokat gyűjthetnek róluk, és emiatt ők is meg a családja is veszélybe kerülhet, ilyen esetben legyen annyi esze és empátiája, hogy érzékenyebben kezeli ezt a kérdést” – háborgott Semjén.