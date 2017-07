Se oltóanyag, se minisztériumi válasz

Az oltási rendszeren spórolt az Orbán-kormány 2010 után, ez okozhatja most a kötelező védőoltáshiányt – nyilatkozta a Hír Televíziónak a volt tiszti főorvos. A szaktárca a hó végére ígéri az újabb szállítmányt, arról azonban nem nyilatkoznak, hogy mi vezetett készlethiányhoz.

„Itatója kicsi kút, etetője mély tál…” – Édesanyja meséjét hallgatja Hajnalka. A négy hónapos kislány már négykézláb mászik, nemrég kellett volna megkapnia a soron következő védőoltást. A fóti anyuka viszont hiába vitte a csecsemőt a háziorvoshoz.

„Bementünk a rendelőbe, doktornő megvizsgálta a gyereket, megkérdezte hogy mit tud, hogyan viselkedik, jókedvű-e, mert ugye pont betegségből jöttünk kifelé. Utána megkaptuk a rotavírus elleni védőoltást, majd közölte velünk a doktornő, hogy Pentaximot most nem kapunk, mert országos hiány van belőle” – nyilatkozta Kiss Tímea. Így nekik is várniuk kell, ahogy sok más kisgyerekes szülőnek is.

„Öt kora gyermekkorban és később is meglévő veszélyes kórokozóval szemben nyújt védettséget” – Ezt már a Hír TV-nek nyilatkozó háziorvos mondja a Pentaximról. Szerinte az ismétlő oltás párhetes késése még nem jelent kockázatot. A gyermekbénulás, a torokgyík és a szamárköhögés ugyanis – éppen a lakosság átoltottsága miatt – szinte egész Európából eltűnt. „Önmagában már az első oltás is védettséget nyújt, valamint biztonságot ad az is, hogy a magyar lakosság 99 százaléka átoltott, tehát más is védett körülöttünk” – emelte ki Papp Magor háziorvos.

Az utóbbi időben több gyógyszerből is hiány volt. Januárban az agyhártyagyulladás B törzse elleni vakcina volt hiánycikk, áprilisban egy asztmagyógyszer, nemrég pedig egy nyugtatófélét nem lehetett kapni. Ám ezektől eltérően a kötelező védőoltások esetén pontosan fel lehet mérni, hogy mekkora készletre lehet szükség, hiszen adott a gyerekszám és az ismétlő oltások beadásának időpontja is.

A volt tiszti főorvos szerint 2010 óta felállított rendszer hibás működését bizonyítja a hiány. A kormány ugyanis amellett, hogy pénzt vont ki a rendszerből, a gyártókkal is rövidebb időre szerződik, mint korábban, pedig a vakcinát bonyolult és hosszú idő előállítani.

„Ebből korábban 15 hónapnyi készlete volt az országnak, amiből 12 hónapot a költségvetés biztosított, három hónapot pedig a tisztiorvosi szolgálat tartalékolt. 2010 után, az első Orbán-kormányzat egymilliárd forintot kivont az oltóanyag költségvetési keretből, és ezzel leszűkítették azt a tartalékidőszakot, kivonták, 12 hónapról három hónapra csökkentettek le” – nyilatkozta Falus Ferenc volt tiszti főorvos.

Az oltóanyaghiány egy jobbikos képviselő írásbeli kérdése nyomán került nyilvánosságra. Lukács Györgynek a területért felelős Emberi Erőforrások Minisztériuma elismerte: hogy a 2, 3 és 4 hónapos csecsemők, valamint a 18 hónapos gyerekek ötkomponensű védőoltásából a szükségesnél kisebb mennyiséget tudtak az orvosok számára biztosítani. A tárca ugyanakkor válaszában azt ígéri, a hónap végéig megérkezik az újabb szállítmány a vakcinából.

Arra a kérdésre azonban, hogy mi vezetett oltóanyaghiányhoz nincs minisztériumi válasz – a Hír Televízió levelére adásunkig nem válaszolt a Balog Zoltán vezette tárca.