Se kiköpni, se lenyelni nem tudja Gyurcsányt az MSZP

Gyurcsánynak el kell tűnnie a politikából, máshogy nem képzelhető el az összefogás a DK-val – eredetileg így szólt Botka László álláspontja. Ha igazak a hírek, most már közös képviselőjelöltként is elfogadná Gyurcsányt. Orbán Viktor szerint a külön indulással és az összefogással is nyerne a Fidesz, a különbség szerinte annyi, hogy az MSZP–DK-összefogás az LMP és a Momentumot parlamentbe jutását garantálná.

Az ellenzéki pártok összefogásával kapcsolatban egyelőre úgy tűnik, hogy a Demokratikus Koalíció az egyetlen nyitott kérdés. Bár Botka László többször kifejezte szándékát az LMP-vel történő együttműködésre, ők azonban ettől elzárkóztak. Kisebb ellenzéki pártok, például Fodor Gábor Liberális Pártja, az Együtt és a PM jelezték egyelőre, hogy hajlandóak tárgyalni az MSZP-vel az együttműködésről – ők azonban legfeljebb 1-2 százalékot hozhatnának, míg a DK jelenlegi mérések szerint az 5 százalékos bejutási küszöb közelében áll.

hirdetés

Gyurcsány nélkül nem akar összefogást a DK

Botka László, miután az MSZP miniszterelnök-jelöltjévé választották, kijelentette, hogy a korábbi szocialista kormányok vezetőivel nem lehet leváltani a Fideszt. Februárban Botka nyíltan hadat üzent Gyurcsánynak, a volt miniszterelnököt felszólította, hogy vonuljon vissza a politikától. A DK-val való együttműködést nem zárta ki, de azt egyértelműen Gyurcsány Ferenc eltűnéséhez kötötte.

Gyurcsány visszavonulását kérte kezdetben, de azóta sokat módosult Botka László álláspontja

Fotó: MTI

A DK már akkor világossá tette, hogy ragaszkodnak az elnökükhöz: Botka beszéde előtt nem sokkal a DK tagjai 98 százalékos arányban Gyurcsány Ferencet választották újra pártelnöknek. Ezt az üzenetet később Vadai Ágnes is megismételte: augusztusban nyílt levélben figyelmeztette Botkát, hogy a DK nem fogad el semmiféle összefogást, ha annak az a feltétele, hogy Gyurcsány bármilyen módon visszavonuljon. Ha Botka nem fogadja el Gyurcsányt, akkor akár teljesen külön indulnak nemcsak országos listán, hanem az egyéni választókerületekben is.

Akár nyerhet is Gyurcsány a XV. kerületben

Azt, hogy Gyurcsány a DK-elnökségen kívül milyen pozíciót szeretne magának 2018 után, azt egyelőre nem lehet biztosan tudni. Az eddig kiszivárgott hírek szerint a DK-sok országos listás, biztos bejutó helyet szeretnének Gyurcsánynak.

Ezt Botka egyelőre elutasítja, azonban úgy tűnik, más feltételeiből már engedett: már annak ellenére is tárgyal a DK-val, hogy a párt elnöke továbbra is Gyurcsány Ferenc. A volt kormányfőnek ráadásul az Atv értesülése szerint Botka egyéni jelöltséget is javasolt Gyurcsánynak, a XV. kerületben indulna az MSZP és a DK közös jelöltjeként. Ez nem jelentene biztos kiesést: 2014-ben az összefogás jelöltje Móricz Eszter csak egy hajszállal maradt le László Tamás fideszes jelölttől. A DK ráadásul igen erős a kerületben, a jelenlegi polgármester, Hajdu László is a DK jelöltjeként nyert választást, miközben a Fidesz épp szervezeti problémákkal küszködik. Gyurcsánynak tehát lehet esélye a győzelemre a kerületben.

Ugyanez a hír egyébként már júliusban is felröppent, ekkor Gyurcsány cáfolta, sőt, a fideszes propaganda összeesküvés-elméletének nevezte a hírt, hogy egyéniben indulna Rákospalotán. Az újabb hírről egyelőre nem nyilatkozott. Mindenesetre, ha igaz a hír, akkor Botka elég komoly alkut kötött, hiszen kiindulópontja az év elején még az volt, hogy amíg Gyurcsány a porondon van, addig semmiféle együttműködést nem hajlandó kötni a DK-val.

Orbán szerint neki mindegy

Az MSZP–DK-összefogásról egyébként az Atv tudósítása szerint Orbán Viktor is beszélt a Fidesz velencei frakciógyűlésén. Bár Botkáék a kormányváltást célozták meg, Orbán állítólag azt mondta, nincs oka tartani az MSZP-től, akár Gyurcsány nélkül, akár vele együtt indulnak. „A kormányzat megrendelésére született belső mérések azt mutatják, hogy az is kedvező a Fidesz és a kormány számára, ha nem lesz 2018 tavaszára MSZP–DK-összefogás. De az is jó lesz a Fidesznek, ha megszületik az MSZP–DK közös lista, mert a méréseik azt mutatják: ez esetben a baloldali választók jelentős részben választanák az LMP-t és a Momentumot, és ezzel besegítenék azt a két erőt a parlamentbe, amely még nem volt kormányon” – hangzott el állítólag a gyűlésen.

Orbán Szerint az LMP és a Momentum járhat jól, ha az MSZP összefog Gyurcsánnyal Orbán Szerint az LMP és a Momentum járhat jól, ha az MSZP összefog Gyurcsánnyal

Vagyis az ellenzéki oldal így is, úgy is megosztott marad: ha az MSZP összefog a DK-val, akkor az MSZP ugyan megnyeri a DK-sokat, de sok Gyurcsányt elutasító MSZP-szavazó mehet át az LMP-hez és a Momentumhoz. Egyelőre azonban ez utóbbi tűnik a rosszabb forgatókönyvnek a Fidesz számára: ha az LMP és a Momentum például épp a parlamenti küszöb alatt teljesít, az 8-10 százalék elvesztegetett ellenzéki szavazatot jelent, amiből leginkább a többséget elérő Fidesz profitálna. Ezzel szemben, ha az összefogás garantálja a kisebb pártok bejutását, az a Fidesz többségét is csökkentené. Hosszú távon persze mindkét lehetőség azt jelentené, hogy a parlamentben egy megosztott baloldallal állna szemben a Fidesz.

Összefogás helyett kiábrándult fideszesekre hajt a Jobbik

Fontos kérdés persze az is, hogy az egyéni MSZP-s jelöltek számára több vagy kevesebb szavazatot hozna, ha nem indul ellenül DK-s jelölt, illetve hogy a billegő kerületekben mennyien szavaznának át gyengébb ellenzéki jelöltekre. Ami biztosnak tűnik, az az, hogy az MSZP-n és a DK-n, valamint 1-2 százalékos pártokon kívül egyik párt sem hajlandó arra, hogy bárki javára visszaléptesse a jelöltjeit – ez persze kényszerítheti is Botkát arra, hogy jobb híján a DK-val fogjon össze.

A Jobbik elzárkózott mindenféle együttműködéstől a többi ellenzéki párttal. Augusztusban kérdésünkre kategorikusan kizárták, hogy akár független jelölt, akár más ellenzéki párt javára visszalépjenek. Mint mondták, nem gondolják, hogy lehetnek olyan független jelöltek, akik például az MSZP és ők is támogatni tudnának. Emiatt országos listát szintén csak egyedül indítanának.

A Jobbik plakátja nyáron

Ez egyébként – ha a cél a Fidesz parlamenti helyeinek csökkentése – nem biztos, hogy rossz taktika, ugyanis felmérések szerint a Jobbik-szavazók, ha nem szavazhatnának pártjukra, többen szavaznának fideszes, mint más ellenzéki jelöltekre. Vagyis lehet, hogy a jobbikos jelölt visszalépése inkább a kormánypártnak hozna szavazatot. A Jobbik sajtóosztálya ugyanakkor azt írta, „a szempont nem ez vagy más számolgatás, hanem az, hogy a Jobbik vezetői testületei az önálló indulás és az önállóan kivívott választási győzelem mellett döntöttek”. Az viszont nem igaz, hogy a Jobbik ne figyelné a másodlagos preferenciákat, hiszen Vona Gábor többször is hivatkozott arra, hogy a felmérések szerint egyre többen (elsősorban fideszesek) jelölik meg pártját második választásként. Ez alapján a Jobbik leginkább arra játszhat, hogy valamilyen okból a Fidesz szavazótábora kiábránduljon a pártból és elinduljon a Jobbik felé.

Jobb híján foghat össze Botka a DK-val

A Momentum szóvivője, Hajnal Miklós, korábban szintén úgy nyilatkozott, továbbra sem tárgyalnak semmilyen összefogásról más pártokkal, koordinált indulásról sem. Kérdésünkre, hogy milyen előnyei lennének annak, ha mind a 106 egyéni választókerületben jelöltet állítanak (tekintve, hogy valószínűleg kevés jelöltjük győzne), azt válaszolta, „mind a 106 jelöltünk a győzelemre készül, de a jelöltjeink elsődleges feladata, hogy helyi ügyeket karoljanak fel és oldjanak meg az emberekkel közösen”.

Szerinte a Fidesz hosszú távon nem nyert azzal, ha az ellenzéki tábor megosztott lesz (például nem sorakozik fel mindenki egy MSZP–DK–Együtt által támogatott jelölt mögé). „A Fidesz akkor nyer, ha a pártok a választók helyett az értelmetlen számolgatásokra koncentrálnak és megakadályozzák a politikai generációváltást.”

Az MSZP és a kisebb baloldali pártokon kívül választási együttműködés csak az LMP és Gémesi György között körvonalazódik Az MSZP és a kisebb baloldali pártokon kívül választási együttműködés csak az LMP és Gémesi György között körvonalazódik

Az LMP szintén mind a 106 választókerületben szeretne jelöltet állítani, ahogy tette 2014-ben is. A párt sajtóosztálya szerint jelenleg is zajlik a jelöltek kiválasztása, fontosnak tartjuk, hogy politikusaink, képviselőjelöltjeink ismerjék környezetüket, a választókörzetükben élők problémáit – emiatt várhatóan lesznek a jelöltjeik között párton kívül, helyi civil szervezetekben aktív szereplőkkel.

hirdetés

Az LMP eddig egy párttal, Gémesi György független gödöllői polgármester Új Kezdet nevű pártjával jelentett be együttműködést. Hogy hol tartanak a tárgyalások, arról egyelőre keveset tudni, augusztusban annyit nyilatkoztak, hogy még tárgyalnak az együttműködés formájáról és „menet közben nem kommentáljuk azt”. Valószínűleg a két párt közös listát nem fog állítani – ilyen esetben ugyanis a pártszövetségnek nem 5, hanem 10 százalékot kéne elérni a bejutáshoz. Az Új Kezdetet nem mérik a közvélemény-kutatók, az LMP-t viszont legfeljebb 5 százalék körül szokták mérni, így a bejutás közös listával nem lenne garantált – együttműködésre így inkább egyéniben lehet lehetőség.