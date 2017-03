Sáling: A kormány célja az átvétel

A szocialista bérgazdálkodás is észszerűbb volt, mint amit a kormány most tervez – mondta Sáling József Magyarország élőben című műsorunkban arra reagálva, hogy a kormány akár a kötelező létszámnövelést is elrendelné a külföldi tulajdonú áruházláncoknál.