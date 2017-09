Saját államtitkára cáfolta Balogot Kötcsén

Az elmúlt hét év eredményeinek megvédése lesz a fő téma ma a Somogy megyei Kötcsén a 16. Polgári Pikniken, amelynek fókuszában a család és a keresztény értékek védelme áll. Erről Balog Zoltán humánminiszter, az esemény házigazdája beszélt a találkozót megelőzően.

– A lombik programot téma lesz-e?

– Nem

–Miniszter úr mi lesz a fő üzenet?

– Az, hogy hét év kormányzás után mi az amit meg kell védenünk ahhoz hogy továbbra is sikeresek tudjunk lenni. két ajándékot hoztam, bemutatjuk ezt a könyvet amit sehol nem lehet kapni mert elvitték a cukrot és ezt a könyvet, amit még senki nem látott mert most jött ki a nyomdából próbáltunk mindent amit a családpolitikában tettünk összefoglalni arról fogunk beszélni, hogy mi a tétje a küzdelmünknek például Brüsszel is, hogy egy olyan országban élhessünk amelyik gyarapodik és minden amit elértünk az elmúlt 7 évben elértünk ne kerüljön veszélybe.

(Balog Zoltán humánminiszter)