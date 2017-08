Rövidebb lehet a nyári iskolai szünet

A tanítási szünetek rendjét azért vizsgálnák felül, mert a hosszú nyári szünetben sok szülő nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét.

Rövidebb lehet a nyári szünet az iskolásoknak - írja a Magyar Nemzet, az új Nemzeti alaptanterv tervezete alapján. A dokumentum szerint a tanítási szünetek rendjét azért vizsgálnák felül, mert a hosszú nyári szünetben sok szülő nem tudja megoldani gyermeke felügyeletét - megoldásnak a hosszabb tanítási időt javasolják, de az is lehet, hogy a nemzeti táboroztatási programot is a tanévhez csatolnák. A lap szerint a tervezet a kilenc évfolyamos általános iskola bevezetését is felveti, az egész napos iskola rendszerét pedig évfolyamonként határozná meg.

