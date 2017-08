Rossz emlékeket idéz a kormány lépése

A Liberálisok szerint a kormány igyekszik ideológiailag magához kötni a gyerekeket.

Rossz emlékeket idéz, és nagyon rossz üzenete van a hazafias tornaórák gondolatának és annak, hogy a gyerekek iskolai keretek közt tanuljanak lőni – mondta a Liberálisok ügyvezetője a Reggeli járatban. Bősz Anett szerint mindez tökéletesen illeszkedik abba a folyamatba, amelynek során a kormány igyekszik ideológiailag magához kötni a gyerekeket.

„Már a szóhasználat is tartalmaz nyilván ilyen elemeket, rákapcsolódva arra az általános üzenetre, a nemzeties kifejezésekre, arra, hogy a nemzetért kell tennem, a nemzetet kell védenem. Ez átjárja a kormány politikáját és kommunikációját, de az egy nagyon veszélyes dolog, amikor belefog egy olyanfajta ideológiai nevelésbe is a kormány, amit már tapasztalhattunk az erkölcstanórákon, a történelem tankönyvekben” – mondta a politikus, aki arra is emlékeztetett, nem egyszer kerülnek nyilvánosságra szülők blogbejegyzései vagy tanárok beszámolói alapján olyan fejezetek vagy szövegrészek, amelyek egyértelműen a kormány üzeneteit támasztják alá, minthogyha egy történelemórai anyag lenne. „Holott ebben adott esetben a két jelenlegi oldal vagy a politikai szereplők vitában állnak egymással. A hazafias testnevelésóra egy ilyen történet, saját magához kezdi el hozzákötni ideológiai értelemben a gyerekeket” – tette hozzá Bősz Anett.

A teljes beszélgetés:

