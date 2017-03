Romániából érkezhetett, itthon is terjed a kanyaró

Újabb kanyarógyanús megbetegedést regisztráltak a makói kórházban, így már tizenegyen fertőződtek meg.

A betegség az egészségügyi intézmény alkalmazottjainál jelentkezett. A népegészségügyi hatóság szerint a vírust Romániából hurcolhatták be. A kanyarót a népnyelv vörös himlőként emlegeti, tünetei az influenzáéhoz hasonlóak, de bőrkiütésekkel is jár. A járvány miatt a makói kórházban továbbra is teljes zárlat van.

hirdetés

„Itt Hódmezővásárhelyen, ahol több mint 28 ezer ember ellátását biztosítjuk, megszerveztük a munkát a tekintetben, hogy kellő kapacitással rendelkezzünk az esetleges ide áramló betegek ellátására, akár a sürgősségi ellátást, akár az egyes fekvőbetegosztályokat ideértve. Ebbe beletartozik az is, hogy a műtétek előre tervezettek voltak Hódmezővásárhelyen, ezek közül azokat, amelyek halaszthatók, lemondtuk. Hogyha sürgős betegek érkeznek Makóról, akkor el tudjuk látni őket” – mondta el Kallai Árpád, a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója.

hirdetés