Rohác beszélne, lehet, hogy nem Portik a felbujtó?

Vallomást tenne Jozef Rohác. Ezúttal az Aranykéz utcai merényletért és a Fenyő-gyilkosságért életfogytiglanra ítélt szlovák férfi és ügyvédje nyújtottak be perújítási kérelmet – tudta meg a Riasztás stábja. Jozef Rohác az eljárás alatt végig tagadta, hogy ő robbantott a belvárosban 1998 júliusában. Végül felbujtóként Portik Tamást ítélték el az ügyben. Az ő perújítási kérelmét a múlt héten elutasította az ügyészség.

A 90-es évek alvilágának rettegett bérgyilkosa, Jozef Rohác, aki az egész eljárás alatt tagadta, hogy köze volt az Aranykéz utcai véres leszámoláshoz, most vallomást kíván tenni. Ügyvédjével már meg is tették a szükséges jogi lépéseket: ezt a beadványt küldték el a Fővárosi Ítélőtáblára.

„Ezt természetesen én megbeszéltem vele. Nagyon határozottan mondta nekem azt, hogy abban az esetben hogyha őt erről a perújítási kérelemről, ami ebben benne van, és amire ott hivatkozik bármilyen hatóság, bármilyen bíróság megkérdezi, akkor ő ezekre a kérdésekre válaszolni fog, és részletesen elmondja azt, ami ezzel a perújítási kérelemmel kapcsolatos” – mondta Fülöp Tamás, Jozef Rohác jogi képviselője.

Az Aranykéz utcai merénylet miatt Portik Tamást felbujtóként 13 év börtönre ítélték, jogerősen. Múlt héten mutattuk be azt az indítványt, amit Portik ügyvédje adott be a Fellebbviteli Főügyészségre. E szerint Jozef Rohác a börtönben elmondta a fekete sereg egykori vezetőjének, Magyar Róbertnek, hogy ki adta a megbízást az Aranykéz utcai robbantásra. Az ügyészség ezt a perújítási indítványt elutasította. Most azonban maga Rohác jelentkezett, hogy beszélne.

– Elképzelhetőnek tartja, hogy a húsz évvel ezelőtti Aranykéz utcai robbantásos ügyben lehet, hogy kiderülne most az igazság? Hogy valójában ki volt az elkövető? Ki adott arra megbízást, és miért?

– Én úgy gondolom, hogy ezek az ügyek annyira összetettek, annyira komplikáltak, hogy bármi kiderülhet bármelyik ügyben – tette hozzá Fülöp Tamás.

Az ügyvéd azt mondta: ő neveket nem kérdezett az ügyfelétől. Bár úgy tudjuk, korábban Magyar Róbert azt állította, Rohác egy olyan ismert emberről beszélt, akinek a neve már többször felmerült a 90-es évek maffialeszámolásai kapcsán. Egyelőre az sem egyértelmű, hogy Rohác beismerné-e, hogy ő robbantott az Aranykéz utcában, 1998 júliusában. Jozef Rohác Magyarországon összesen négy gyilkossági ügyben volt vádlott. Az egyik egy emberölési kísérlet volt, de abban felmentették.

„A legutóbbi három ügy összefoglalt eljárása volt. Az egyiket a köznyelvben Fenyő-ügyként ismerjük, a másik az Aranykéz utcai ügy. A harmadik pedig, a köznyelvben megszokott megjelölését mondom, a Cinóber-ügy” – mondta Fülöp Tamás.

Rohácot a három ügyből kettőben találta bűnösnek a bíróság. A médiavállalkozó Fenyő János megölésében, illetve az Aranykéz utcai robbantásban. Utóbbinál a DNS-ét is azonosították a rendőrök. Végül életfogytig tartó börtönt kapott. Rohác jelenleg az Aranykéz utcai robbantásról beszélne. Hogy miért csak most, az kiderül a kedd esti Riasztásból 21 órától.