Rogán „kérdezett mondatait” sem hiszik el

A közrádióban védte a mundér becsületét a propagandaminiszter, miután szombaton minden kormányzati kampány ellenére a migrációs politika lazításáról beszélt. Ezzel szemben a Kossuth rádió vasárnapi műsorában már azt mondta, Orbán Viktor minden kérdésben megvédte a kormány álláspontját az Európai Néppárt elnökségi ülésén, valamint az Európai Tanács találkozóján. Az ellenzék szerint a Fidesz már a saját álláspontját sem képviseli.

„Mi minden részletkérdést hajlandóak vagyunk megfontolni. Vannak olyan témák, amik megfontolhatók, a tranzitzónák kapcsán is, ami megfontolható, például a 14-18 évesek esetén; konkrét kérés van felénk, hogy engedjük be őket Magyarország területére. Mi hajlandók vagyunk erre, amennyiben alávetik magukat a DNS-vizsgálatnak, amiből egyértelműen kiderül, hogy valójában mennyi idősek” – ezt még szombaton nyilatkozta Rogán Antal Brüsszelben. Vasárnap viszont már arról beszélt a közrádióban, hogy a kormány megvédte a magyar érdekeket a bevándorlás tekintetében is.

A szocialisták szerint a Fidesz évek óta ellenmondásban van önmagával. „Akkor jó egy politika, hogyha valamit markánsan megfogalmaz és azt teljesíti és következetesen végigviszi. A Fidesz semmilyen politikát nem visz végig következetesen, és a Fidesz belehazudik a szemünkbe. 2010-ben ígért nekünk valamit, jobb létet, fizetésemeléseket, és 5-6 éven keresztül ezt nem teszi. Egy szó mint száz, én Rogán Antalnak a kérdezett mondatait sem hiszem, nem a kimondottakat” – nyilatkozta Gúr Nándor, az MSZP alelnöke.



A Jobbik úgy látja: a kormány elárulta a kvótareferendumon szavazó hárommillió embert. „Elképesztőnek tartjuk, hogy az elmúlt két év konzultációinak, plakátkampányainak, népszavazásának sorozata mind-mind hazugságokra épült. Egy pillanat alatt kiderült, hogy amikor a külföldi megrendelő máshogy dönt, akkor bizony ez a kormány térdre ereszkedik előtte sutba dobva a nemzeti érdeket” – reagált Z. Kárpát Dániel.

A Magyar Helsinki Bizottság azt állítja: az Európai Néppárt elnöksége emlékeztette Orbán Viktort, hogy a menedékkérők szabad mozgásának korlátozása jogellenes. „Ezt a nagyon fontos szabályt hagyja figyelmen kívül most a magyar szabályozás, és az Európai Bizottság is világossá tette – ezt egy kiszivárgott levélből lehet tudni –, hogy ez az egyik pontja a legújabb magyar menekültügyi szabályozásnak, ami bizony meglátásuk szerint is az európai jogi szabályokat sérti. Tehát várható, hogy ezzel kapcsolatban is lesz egy kötelezettségszegési eljárás Magyarország ellen” – fogalmazott Pardavi Márta.

A Magyar Helsinki Bizottság társelnöke hozzátette: a DNS-vizsgálat fiatalemberek esetén akár két évet is tévedhet, ezért nem lehet pontosan megállapítani hogy hány éves menedékkérőkről van szó.