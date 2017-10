Rogán intézte Obama kampányfőnökének 2009-es előadását

A propagandaminiszter még 2009-ben mesélt a TV2-n arról, miként bonyolították le David Plouffe magyarországi látogatását. A kampánystratéga egy üzleti vacsorán is részt vett, amelyre fizetség ellenében magyarországi multik vezetői is elmehettek. Rogán szerint ebből fizették ki a szakember tiszteletdíját. Azt a Magyar Nemzet írta meg, hogy állítólag a Magyar Telekom fizette ki a rendezvényt, amelyen több fideszes politikus és Habony Árpád is jelen volt.