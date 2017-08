Robbantással zsarolta a Belügyminisztériumot

A Belügyminisztériumot is megzsarolta a Teréz körúti robbantó.

P. László a támadás után nem sokkal további robbantásokkal fenyegetőzött, ha a tárca nem fizet neki egymillió eurót. A férfi e-mailben fenyegetőzött, a levélben azt is közölte, hogy milyen robbanószerkezetet használt. A Központi Nyomozó Főügyészség emiatt már terrorcselekmény előkészületével is gyanúsítja a férfit, amelyért akár életfogytiglant is kaphat.

