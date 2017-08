Rétvári nem vetette papírra, amit főnöke elmondott

A szó elszáll, az írás marad. Az emberi erőforrások miniszterének helyettese nem vetette papírra azt, amit a főnöke elmondott július elején, a magyar egészségügy napján. Balog Zoltán álhíreket és manipulációt emlegetett. Rétvári Bence nem cáfolta a sajtóértesüléseket egy parlamenti kérdésre adott írásos válaszában.

Soros György arcképével plakátolta tele az országot nyár elején a kormány. Ha a magyarokon múlna, nem a milliárdos üzletember fotójával kampányolna az állami propagandagépezet, hanem lélegeztetőgéppel vagy mentőautóval. A választókat nem a kormány kérdezte meg, hogy miről indítson nemzeti konzultációt, hanem az egyik közvélemény-kutató, a Republikon Intézet.

„Azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy az egészségügyről azért nagy társadalmi viták nem voltak az elmúlt hónapokban Magyarországon. Tehát beszélünk róla, de nem olyan súllyal, mint a bevándorlásról. Különösen a kormány kommunikációjában nem jelenik meg ilyen súllyal az egészségügy, ennek ellenére a válaszadók ezt tartják a legfontosabb ügynek” – ismertette Virág Andrea kutató.

Az egészségügyet a válaszadók 46 százaléka nevezte Magyarország legfontosabb problémájának. A bevándorlást 24 százalékuk sorolta az első helyre.



„Az álhírek gyártására szeretném felhívni azoknak a figyelmét, akik ezzel vannak megbízva.” – Az egészségügyért is felelős humánminiszter július elején hangulatkeltéssel vádolta az ellenzéki pártokat és a sajtót. Balog Zoltán szerint a média egy-egy esetet kiragad, hogy a kormány ellen hangolja a közvéleményt. A sajtó azokban a napokban számolt be arról, hogy a munkaerőhiány és a szabadságolások miatt nem egy kórházi osztályt zártak be nyárra.

„Ma sajnos a politikának, a médiának az eszköze a hamis hírek gyártása. És mutassanak nekem olyan egészségügyet bárhol, ahol ne lehetne olyan egészségügyet találni, amivel aztán manipulálni lehet a közvéleményt” – fogalmazott Balog Zoltán.

Az MSZP egyik parlamenti képviselője, Szakács László írásban kérdezte meg Balog Zoltántól, hogy konkrétan melyik álhírre utalt, és kért-e a minisztérium sajtó-helyreigazítást a hírt közlő médiumtól. Balog Zoltán nevében a miniszter helyettese, Rétvári Bence parlamenti államtitkár válaszolt.

„Nem tagadta, nem cáfolta, hogy azok a hírek, amelyek megjelentek a sajtóban az egészségügy állapotáról, azok az ügyek valósak” – számolt be Szakács László, hozzátéve: az államtitkár nem mulasztotta el megjegyezni, hogy tavaly feleannyi orvos akart külföldre távozni, mint 2011-ben.

„Mondanék erre számokat, és akkor rögtön nem fogunk ennek annyira örülni. Ez azt jelenti, hogy 2014-ben 701 orvos hagyta el az országot, '15-ben 717, és most jön a csökkenés: tavaly csak 615” – tette hozzá a szocialisták országgyűlési képviselője.

Főnökéhez hasonlóan Rétvári Bence is úgy gondolja, hogy az ellenzék önös politikai céljaira használ fel egyedi tragédiákat a magyar egészségügyből.