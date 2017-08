Republikon: A fideszesek is elutasítják Putyint

Oroszországtól tartanak a magyarok, 13 százalék szerint Oroszország veszélyt jelent a magyar függetlenségre – derül ki a liberális kötődésű Republikon Intézet kutatásából, amely a 24.hu megbízásából készült.

A Vlagyimir Putyin újabb budapesti látogatására időzített augusztusi felmérés szerint a Fidesz-szavazók többsége is elutasítja Putyint, és a kormánypárt támogatói között is jelentős többségben vannak azok, akik inkább az Európai Unióhoz közelednének. A Fidesznél még a Jobbik tábora is uniópártibb, az ellenzéki párt szavazóinak több mint fele mondja azt, hogy az orosz közeledés helyett Magyarország és az EU kapcsolatait kellene erősíteni, míg több mint harmaduk szerint mindkettő fontos.

