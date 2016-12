Rendőrségi feljelentést tettek a meghamisított Orbán-interjú miatt

A feljelentés mögött Tényi István áll, aki szerint az elégedetlenség nem ok az interjúhamisításra. A MÚOSZ szerint tréfának is rossz a meghamisított interjú.

Bármennyire is elégedetlen valaki a miniszterelnök politikájával, attól még nem illik interjút hamisítani – véli a feljelentő, a fideszes Tényi István, aki ismeretlen tettes ellen kért intézkedést – számol be a Magyar Nemzet.

A Fejér megyei Pannon lapoknál sikeredett botrányosra az év végi kormányfői interjú. A karácsonyi számban ugyanis több megjegyzést is hozzáköltöttek Orbán Viktor mondataihoz. A többi között azt, hogy a kórházi hullák száma emelkedett, és azt is hozzáírták a cikkhez, hogy a korrupciós vádat – mint politikai lejárató eszközt – a kormány is használja. A Mészáros Lőrinc érdekeltségéhez tartozó Mediaworks-lap szerkesztősége közleményben kért elnézést. Belső vizsgálatot is indítottak az ügyben, mára ígértek eredményeket.

Még tréfának is rossz a meghamisított interjú – ezt a Magyar Újságírók Szövetségének ügyvezetője mondta a Hír TV-nek. Tóth Károly azonban hozzátette, az eset miatt nem szabad belenyúlni a lapkészítés folyamatába, mert az a cenzúra lehetőségét is felvetheti.

„Ez tréfának is rossz. Ez elfogadhatatlan. Ez súlyos etikai vétség meghamisítani egy interjút, ami már nyilvánvalóan már korábban elkészült és a nyomdába kerülés útján valahogy hozzányúltak. Nem tudom a folyamatot, hogy történhetett, de ezt elfogadhatatlan, súlyos etikai vétség. Nyilván a lapkészítés folyamatát kell végigtekinteni. És a lapkészítés folyamatának fázisait megnézni, ahhoz igazítani az egész gyártási folyamatot. Na és ugye még egy dolog van, ami veszélyt jelenthet, hogy ez en forduljon át cenzúrába, az megint egy veszélyes eleme lenne ennek a dolognak” – nyilatkozta a MÚOSZ ügyvezetője, Tóth Károly.