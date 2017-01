Rendőröket vetne be a Levegő Munkacsoport

Rendőrökkel tartatná be az illegális hulladékégetéssel kapcsolatos szabályozást a Levegő Munkacsoport – írja a Magyar Nemzet.

A civilek szerint a rossz minőségű levegőért és a szmogért azok is felelősek, akik a háztartási hulladékot használják tüzelőként. A lapnak nyilatkozó szakértő szerint nehezen lehet tetten érni a szabálytalankodókat, mert a hivatal embereit nem engedik be az ingatlanokba. A háztartási szemét égetését törvény tiltja, akár 300 ezres büntetés is kiszabható érte.

