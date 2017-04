Rendelettel előznék meg a Kétfarkú-akciókat

Rendelettel előzné meg a Kétfarkú Kutya Párt újabb járdafestő akcióit a fideszes vezetésű Kaposvár. Május elsejétől hatályos az új szabályozás, ami már jelentős pénzbírsággal büntetné az ilyen cselekedeteket. Miközben a városatyák a rendeletről vitatkoztak az aktivisták telefirkálták a város főterét.

Alig pár hónapja Pécsett állították elő a Kétfarkú Kutya Párt vezetőjét és aktivistáit. A széttört járda repedéseit festették ki – mint mondták, városszépítési céllal. Hasonló akciója a viccpártnak egy másik kormánypárti vezetésű városban, Kaposvárott is volt már. Ott kátyúkat festettek. Az önkormányzat feljelentést tett, de, ellentétben más városokkal, a rendőrség nem indított eljárást, mert szerintük nem keletkezett kár.

A képviselő-testület most rendeletmódosítással venné elejét az újabb akcióknak. „Önkormányzati tulajdonban lévő közterületet, a közterületen elhelyezett padokat, eszközöket a tulajdonos hozzájárulása nélkül nem lehet összefesteni, nem lehet összekenni. Különösen nem olyan anyaggal, amit aztán rendkívül nehéz, vagy egyáltalán nem lehet eltávolítani” – mondta Csillag Gábor, kaposvári jegyző.

A testület rövid vita után 13 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett szavazta meg az előterjesztést. „Mi úgy gondoljuk és a kaposváriak többsége azt tartja helyesnek, hogy állj, ne tovább. Van egy korlát, és van egy határ, amit nem engedhetünk meg, hogy ebben a városban megtörténjen” – mondta Szita Károly, Kaposvár polgármestere.

Miközben a képviselők szavaztak, a kétfarkú kutya Párt Kaposvár főterén felvonta zászlaját, aktivistái pedig krétával hatalmas betűket rajzoltak az aszfaltra. Az akcióhoz a helyi MSZP is csatlakozott. „Felháborító szerintem, főleg a hivatkozás, hogy úgy is szankcionálható az, aki különböző területeken fest vagy rajzol, hogy az sem jogszabályba nem ütközik, tehát sem büntetőjogilag, sem pedig szabálysértésileg nem büntethető” – mondta Árok Kornél, a Kaposvár Városkörnyéki Szervezet elnöke.

A viccpártnak az előterjesztéssel kapcsolatban ellenjavaslata is volt. „Csináljuk egy népszavazást arról, hogy mi is hozhassunk rendeleteket, mert a lakosságnak a 120 százaléka azt szeretné, hogy mi is rendelkezzünk ilyen dolgokkal, mi is csináljuk rendeleteket” – mondta Tóth Barna, a Kétfarkú Kutya Párt tagja.

A május elsején életbe lépő rendelet szerint a közterület-felügyelők 50 ezer forint helyszíni bírságot szabhatnak ki. Későbbi fizetés esetén az összeg a 200 ezer forintot is elérheti, de ha a cselekményt jogi személy követi el, a büntetés akár 2 millió forint is lehet.