Remélik, hogy az Ab nem fogja hagyni

Holnap adják be az ellenzéki pártok az utólagos normakontroll-kérvényüket a lex CEU-ról az Alkotmánybíróságnak. Szél Bernadett a Hír TV reggeli műsorában azt mondta: azt remélik, hogy az Alkotmánybíróság megállapítja majd az alaptörvény-ellenességet, és nem hagyja, hogy életbe lépjen a Közép-európai Egyetemet érintő törvény.

Az LMP társelnöke arról is beszélt, hogy a civil törvény ellen is mindent megtesznek, a parlament keddi uniós vitanapját is ők kezdeményezték a témában.

„Nagyon biztató az, hogy komoly, alkotmányokhoz értő emberek, Sólyom László például, megszólaltak és elmondták, hogy ez tetőtől talpig alap-törvényellenes ez a törvény, mi is néztük, ugye, formai, tartalmi szempontból is számos problémát felvet. ma fogom fizikailag megkapni az aláírásokat a két nagyobb frakciótól, több független képviselő már átadta az aláírását, úgyhogy várhatóan a holnapi nap fog tudni bemenni ez a beadvány az alkotmánybírósághoz, innentől kezdve én azt tudom mondani, hogy mi mindent megtettünk ott, a parlamentben, amit megtehettünk, végigvitáztuk a törvényjavaslatot, alkotmánybírósághoz fordultunk, és várjuk azt, hogy ez a grémium, ez meg fogja hozni ezt a döntést, amit álláspontom szerint meg kell hoznia” – mondta Szél Bernadett.