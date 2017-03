Rektor: Nem zárjuk be az egyetemet!

Tiltakozik a felsőoktatási törvény tervezett módosítása ellen a Közép-európai Egyetem. A kormány engedélyhez kötné az unión kívüli országok felsőoktatási intézményeinek magyarországi működését. A CEU rektora szerint a jogszabály ellehetetlenítené további működésüket. Az oktatási államtitkár szerint viszont nem a Soros György alapította intézményre szabták a javaslatot.

A diákok tolongtak szerda délután a Közép-európai Egyetem előtt. Azt mondták, nem fogják hagyni, hogy bezárja a kormány az egyetemüket.

„Szeretnénk Budapesten maradni. A rektor is azt hangsúlyozta végig, hogy mindent meg fogunk tenni azért, hogy ez az intézmény ebben a formában itt, Budapesten tovább tudjon működni” – mondta egy diák, László Luca.

Ahogy a diákok, az egyetem rektora is tiltakozik a felsőoktatási törvény tervezett módosítása ellen. A humánminiszter törvényjavaslata ugyanis a kormány engedélyéhez kötné az unión kívüli országok felsőoktatási intézményeinek magyarországi működését. A Soros György által alapított amerikai iskola szerint rájuk írták a törvényt. Az intézmény elnök-rektora ugyanakkor azt mondta: nem keresnek maguknak másik otthont, Budapesten fogják folytatni kutatásaikat és a képzéseiket.

„Mindenki számára legyen teljesen világos, hogy ezt az egyetemet nem zárjuk be, és tudományos programjaink folytonosságát fenntartjuk bármi ellenében. Ez mindenkinek szól: a diákjainknak, akik már nálunk tanulnak, és azoknak is, akik később itt akarnak tanulni nálunk. Nem zárjuk be az ajtónkat, és nem lesz más otthonunk, mint Budapest. Budapest jó volt hozzánk, és mi is jók voltunk Budapesthez. Ez az otthonunk” – jelentette ki Michael Ignatieff, az intézmény elnök-rektora.

Az oktatási államtitkár szerint az ötévente esedékes vizsgálat nem Soros György és a civil szervezetek ellen irányul.

„Nem CEU-ellenes, nem Soros úr elleni vizsgálat ez. Huszonnyolc intézményre vonatkozott, itt mindenkinek meg kell felelnie a magyar törvényeknek. Nem lenne szabad olyan egyetemnek lennie, amely a törvények felett állónak képzeli magát. Ez valóban igaz a CEU-ra, a Soros-egyetemre is. De ez a kijelentés nem erre vonatkozik” – fogalmazott Palkovics László.

„Az anyaországban, ahol keletkeztek, ott nem folytatnak semmilyen oktatási tevékenységet, hanem kizárólag Magyarországon. Ha úgy tetszik, ezt a csalás kategóriájába is vehetjük” – ez az egyik kifogása a kormánypártnak a Magyarországon működő CEU-val is.

„Csak akkor működhet Magyarországon, ha Magyarországnak és az adott országnak van egy keretmegállapodása erről a lehetőségről, tehát egy nemzetközi egyezmény, amelyet a két fél megállapodása révén nemzetközi kritériumok védenek és garantálnak” – mondta Németh Szilárd, a Fidesz frakcióvezető-helyettese.

Az MSZP elnöke hazaárulásnak tartja, hogy a Fidesz ellehetetlenítené Közép-európai Egyetemet. „Nem azért baj, ami történik a CEU-val, amit mondanak, hogy külföldi egyetem, hanem azért, mert nagyon komoly tudásbázis. A fideszes politikusok jelentős része végzett ott. Úgy gondoljuk, elképesztő lépéssor, hogy az ellenségkép-építésben elmennek odáig, hogy egy ilyen tudásbázist, egy ilyen lehetőséget is felszámolnak” – hangsúlyozta Molnár Gyula.

A vizsgálaton fennakadt egyetemeknek jövő februárig kell teljesíteniük az új feltételeket, ha nem teszik, 2018 szeptemberétől már nem indíthatnak új képzést.

Közben Brüsszelben is napirendre került a törvényjavaslat. Az uniós biztosok szerdai ülésén Navracsics Tibor oktatásért felelős biztos számolt be a törvényjavaslatról. Az Európai Bizottság felvette a kapcsolatot az ügyben a kormánnyal.

Az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége Facebookon fejezte ki aggodalmát. A kirendeltséget vezető ügyvivő közleményében úgy fogalmazott: elleneznek bármilyen törekvést, amely veszélyezteti az egyetem függetlenségét.