Rekordmeleget mértek hajnalban

Újabb országos melegrekord dőlt meg – eddig ezen a napon Pécsett volt hajnalban a legmelegebb, 24,2 fokot mértek 2012-ben.

Budapest Lágymányoson azonban ma reggel a leghidegebb órákban is csak 26,6 fokig hűlt le a levegő. Vasárnap estig tart a hőségriadó. Kilenc megyére és a fővárosra mára is a legmagasabb, harmadfokú, nyolc megyére másodfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Jellemzően továbbra is 40 fok lesz, de néhol már csak 30 fokig melegszik a levegő.

hirdetés