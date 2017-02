Rejtély marad a politikusok bőkezű támogatóinak kiléte

Hátrányosan érintené a politikusoknak kölcsönt adó embereket, ha személyazonosságuk kiderülne – a Fidesz frakcióvezetője szerint. A február elején megismert vagyonnyilatkozatok szerint több politikus is jelentős összegekkel tartozik magánszemélyeknek, Lázár János adóssága például 40 millió forint. Korábban a Jobbik beszélt arról, hogy a vagyonnyilatkozatokban nemcsak a kölcsön összegét kéne feltüntetni, hanem azt is, hogy kitől van.

„Azt önök pontosan jól tudják, hogy én egy vagyonos családból származom, a szüleim sokat segítenek, segítettek is nekem mindig anyagilag, és én mindig elmondtam, hogy tőlük milyen segítségben részesültem, és ezt a vagyonnyilatkozatomba be is írtam” – jelentette ki a napokban a külgazdasági és külügyminiszter.

hirdetés

Lázár János kancelláriaminiszter, Rogán Antal propagandaminiszter, de Pintér Sándor belügyminiszter is nagyobb tételben kapott kölcsönt különböző magánszemélyektől – Szijjártó Péterrel ellentétben náluk nem tudni, hogy ki volt a bőkezű támogató.

A Jobbik frakcióvezetője elképzelhetetlennek tartja, hogy bármelyik parlamenti képviselő komolyabb baráti kölcsönre szoruljon. „Bizonytalan, kétes hátterű kölcsönök. Egy országgyűlési képviselő, egy államtitkár, egy képviselő esetében ne fordulhassanak már elő… A Jobbik ragaszkodik ahhoz, hogy ilyen esetekben is nevesítve, átlátható módon, tételesen felsorolva legyen követhető mindaz, ami itt történik” – fogalmazott Z. Kárpát Dániel.

A Fidesz szerint azonban a támogatókat hátrányosan érinthetné, ha kiderülne a személyazonosságuk. „Van annak is kockázata, hogy ilyen adatokat is nyilvánosságra hozzunk, én ezt erősen megfontolandónak tartom. A kockázat a következő: valaki nem ért egyet egy politikussal, akkor adott esetben a politikusnak kölcsönt adó személyt is vegzálhatják” – érvelt Kósa Lajos frakcióvezető.

Az LMP volt elnöke szerint a visszaéléseket rendszeres vagyonosodási vizsgálattal lehetne kiszűrni, ezt már 2014-ben javasolták. „Azzal van a probléma, hogy 25 éve az emberek átverve érzik magukat, hogy politikusok olyan mértékű vagyont bírnak felhalmozni, ami a törvényes jövedelmük alapján nem lenne megalapozott” – nyilatkozta Schiffer András.

hirdetés

Az adóhivatal egy éve gyakorlatilag nem végez vagyonosodási vizsgálatokat. A hét elején Bánki Erik, a gazdasági bizottság fideszes elnöke ezt azzal indokolta, hogy már nincsenek eltitkolt vagyonok Magyarországon.