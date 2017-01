Ratifikálná az isztambuli egyezményt az ellenzék

A kormány ratifikálja az isztambuli egyezményt – ezt sürgették azon a családon belüli erőszakkal foglalkozó kerekasztal-beszélgetésen, melyen ellenzéki pártok és szakértők vettek részt. A tanácskozásra a kormánypártok is meghívást kaptak, de nem mentek el. A részt vevő pártok a Liberálisok kezdeményezésére megállapodtak, hogy közös gyermekvédelmi chartát dolgoznak ki.

„A szüleim azt tettek velem, amit akartak. 18 éves koromig a bántalmazás összes formáját elszenvedtem, ami lelki, fizikai és szexuális bántalmazás” – mondta el Pintér Annamária.

Áldozatok is felszólaltak a konferencián. A résztvevők szerint a családon belüli erőszak visszaszorítására az ezt célzó isztambuli egyezmény ratifikálása lenne a legfontosabb. Ezt azonban a kormány nem teszi meg.

„Az isztambuli egyezmény, az három részből áll, és úgy a prevenció, mint az adott probléma során való eljárásokat követően a szemléletformáláson át mindent gyakorlatilag tudna orvosolni” – nyilatkozta Szél Bernadett.

Az ellenzéki pártok abban is egyetértettek, hogy pénzt kell tenni a rendszerbe. Úgy látják 7 milliárd forintból hatékonyan lehetne fejleszteni az ellátó- és jelzőrendszert, de ebből jutna a gyermekvédelmi dolgozók béremelésére is. Országos szemléletformáló kampány indítását is sürgették.

„Én azt mondom, hogy ha Magyarország tényleg erősödne, akkor nem kellene hozzá óriásplakát, az emberek a saját bőrükön éreznék ezt, viszont egy ilyen óriásplakát-kampányra igenis szükség lenne, amiben felhívjuk az emberek figyelmét arra, hogy ha ilyet tapasztalnak ismerősök, családtagok vagy akár a lakókörnyezetükben, akkor mi az, amit tenniük kell, és mi az a telefonszám vagy az az elérhetőség, ahol ezt jelezhetik” – mondta a jobbikos Vágó Sebestyén.

A konferencián aggasztónak nevezték, hogy Oroszország épp a napokban enyhítette a családon belüli erőszakért járó büntetést.

„Én nagyon veszélyesnek tartom azt, hogy a mostani politikai vezető elit, Orbán Viktor és kormánya folyamatosan azt sugallja a lakosságba, hogy Kelet felé nyitunk, és úgymond a keleti diktatúrában érezzük jól magunkat, és velük van jó kapcsolatunk” – mondta Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s képviselő.

A résztvevők a Liberálisok kezdeményezésére közös gyermekvédelmi charta kidolgozásában állapodtak meg. Sem a Fidesz, sem a kereszténydemokraták nem vettek részt a tanácskozáson.