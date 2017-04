Rákkeltő méreg hömpölyög a VIII. kerületi csatornákban

A katasztrófavédelemtől a VIII. kerületi lakosok hiába vártak hivatalos tájékoztatást, pedig a szennyezés emberre is veszélyes lehet.

„Úgy kell elképzelni ezt a szagot, mint hogyha kétszáz darab, rothadó tetem lenne.” – Elviselhetetlen büdös, irritáló szagra panaszkodnak a VIII. kerület lakói az egykori pénzverde közelében. Másfél hónapja érezték először, szóltak is a katasztrófavédelemnek.

„Amikor kijöttek a tűzoltók, felemelték a Rezső tér 14–16. előtti csatorna fedeleket, akkor meg lehetett látni, hogy egy ilyen átlátszatlan, barnás-sárgás anyag hömpölyög lent a csatornában” – fogalmazott az egyik helybéli a Látótér stábjának.

Tájékoztatást azóta is hiába várnak a hatóságoktól.

„Ezeket a bűzelzárókat építették be, mindössze ennyit tett a csatornázási művek a probléma megoldására” – mondja a Párbeszéd politikusa, akinek azt is sikerült kideríteni, hogy erősen mérgező anyagról van szó. „Tizenkétezerszeresen haladta meg a határértéket ennek a BTEX-nek a jelenléte. Ez a csatornázási művek hivatalos adatai alapján, tehát nem én álmodtam ezt az adatot, hanem ez ott van a hivatalos adatkérésre adott válaszban” – emelte ki Erőss Gábor VIII. kerületi önkormányzati képviselő.

A BTEX-vegyületek szerves oldószerek, amelyek a vegyipari gyártásnál adalékként, illetve melléktermékként keletkeznek. Vízben, zsírban jól oldódnak, így az emberi testnek halálos mérget jelenthetnek.

„A légutakba kerülve a tüdőnek, a tüdőhámot, a légzőhámot támadhatja meg, ami tulajdonképpen az oxigén–szén-dioxid-gázcserét bénítja meg, tehát nem tud a szervezet megszabadulni a szén-dioxidtól és felvenni a levegőben lévő oxigént. És ez a károsodás nagyon gyakran, hogyha nagy koncentrációban, hirtelen történik, akkor tüdőödémát jelent, a tüdőben víz, illetve egy fehérjetartalmú folyadék szaporodik fel, ami végső soron légzési elégtelenséghez, halálhoz vezethet” – nyilatkozta Komáromi Zoltán háziorvos.

A kerületi lakók gyanúja szerint a volt pénzverde helyén működő Metal Arttól kerülhetett az anyag a csatornába. A cég hulladékból nyer ki nemesfémeket, például az aranyat. De galvanizálnak is, valamint savas-lúgos és cianidos ipari veszélyes hulladékokat is feldogoznak.

A cégtől nem messze egy játszótér is található, 100-200 méterre pedig ott a Heim Pál gyermekkórház is. A Metal Art hallgat, ahogy a katasztrófavédelem is – utóbbi még vizsgálódik. Csak a Pest megyei Kormányhivatal közölt annyit, hogy idén kétszer vizsgálódtak az üzemben és a környékén, de mindent rendben találtak.

A cég nem ismeretlen a második Orbán-kormány volt környezetvédelmi államtitkára előtt. „Magam emlékszem, még államtitkár időszakomban is ennek a területnek a problémáira. Nem múlt el úgy hónap, hogy az államtitkári értekezleten ne javasoltam volna, bocsánat, ne könyörögtem volna, hogy egy központi környezetvédelmi szervet kellene felállítani. Azóta tudjuk, hogy sajnos az Orbán-kormány szétverte teljes mértékben a környezetvédelmet. A katasztrófavédelemnél a tűzoltók nem értenek ehhez a területhez, és ehhez képest, a Tarnai Richárd kormánymegbízottnál lévő, környezetvédelemmel foglalkozó egy-két ember teljesen tehetetlen” – fogalmazott Illés Zoltán.

A most az Egyesült Államokban vendégprofesszorként dolgozó Illés Zoltán szerint a cég által alkalmazott technológiából származhatnak ezek a szennyezések.

A Metal Art – az Opten cégadatbázis szerint – két cégnek a birtokában van. Az egyiknek a tulajdonosa az a Nagy Elek, aki az első Orbán-kormány idején a Vegyépszerrel lett naggyá. A vezérigazgató pedig Szalai Gábor Ferenc, aki 2014-ben az MSZP–DK–Együtt–PM közös jelöltjeként lett önkormányzati képviselő Balatonfüreden.