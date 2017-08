Rájöttek a behajtók, hogy jobb megegyezni az adóssal

Elmaradt a kilakoltatás Csömörön, a végrehajtó útját civilek állták el. A család 30 nap fizetési haladékot kapott. 2017 első negyedévében kevesebb volt a kilakoltatás, mint a tavalyi esztendő utolsó három hónapjában. Szakértők szerint a banki követeléseket megvásárló cégek rájöttek arra, hogy jobban járnak, ha megegyeznek az adósokkal.

A csömöri ház lakói devizahitelt vettek fel. Az ő törlesztőrészletük is megnőtt a forint romlásával. Egy idő után fizetésképtelenné váltak, a bank érvényesítette a jelzálogjogot, majd a követelését eladta egy ingatlanforgalmazó cégnek – minden bizonnyal nyomott áron. Az adásvétellel a ház a kft. tulajdonába került. A lakók részletfizetést kértek, amibe az új tulajdonos nem ment bele.

„Közben lett egy vevő, mert nekünk van egy külterületi telkünk, amit szerettünk volna eladni, de azt se olyan egyszerű eladni, mert külterületen van. És kértük, hogy adjanak időt rá, és azt mondják, nem tudnak egyezkedni, csak ha kifizetjük a tartozást” – mondta Koszorús Gabriella.

A cég képviselője azt mondta, hogy három és fél éve vették meg a követelést, azóta alkudoznak a lakókkal.

– Nem látnak bele a mélyébe a dolgoknak a csoport tagjai.

– Mit nem látnak?

– Hogy milyen tárgyalások folytak, kinek milyen viszonya volt az egész eljáráshoz, ki mennyire volt empatikus a másikhoz. Nem az, hogy most idejön egy vevő, aki majd kitúrja a lakót a saját tulajdonából. Nem igaz, nem így működik. Hoffmann János ügyfélkapcsolati menedzser, Q13 Ingatlan Kft.

A kilakoltatás hírére Csömörre érkezett a Koppány Csoport, amely évekkel korábban több utcai megmozdulást is szervezett a devizahitelesek védelmében. A végrehajtót feltartóztatták és nem engedték az épület közelébe.

– Hova-hova mennek az urak, ha szabad kérdeznem?

– Kérdezni szabad.

– És válaszolni fog rá?

– A 34-es számú házhoz.

– És ott mi dolguk van?

– Ingatlan birtokba adás.

– És milyen jogon?

– A végrehajtási törvény alapján.

A kilakoltatás biztosítására rendőrök is érkeztek a helyszínre, ám a végrehajtó az új tulajdonos beleegyezésével úgy döntött, hogy erőszakkal nem hatol be a házba. A lakók 30 nap haladékot kaptak. Hozzátették, ha mégsem tudnának fizetni határidőre, a végrehajtót legközelebb sem engedik be.