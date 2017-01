Ráfázunk a rezsicsökkentésre, piaci áron alacsonyabb lenne a számla

Seszták Miklós kezében van a termosztát. A kormány felülvizsgálhatja azt a képletet, amely alapján meghatározzák a lakossági gáz árát. A magyarok ma már ráfizetnek a rezsicsökkentésre, a számlájuk alacsonyabb lenne, ha piaci áron kapnák a fűtőanyagot.

2009 decemberében BKV-buszok százai mondták fel a szolgálatot a fagyban. Akadozott a vasúti közlekedés is, a fűtésszámlák pedig megugrottak. Akkor –14 és –21 fok közé hűlt le a levegő. Hasonló hidegre kell készülni most is, a tél legzordabb hétvégéje várható.

„Csütörtök estétől jelentős hidegbetörés kezdődik. Pénteken és szombaton nagy területen viharossá fokozódik az északi-északkeleti szél, ennek hatására pénteken és szombaton jelentősen visszaesik a hőmérséklet. Az éjszakai lehűlés is jelentős lesz, ugyanis hóréteg fölött –15 fok köré, sőt szombaton akár –20 fok köré is csökkenhet a hőmérséklet” – mondta Mesterházy András meteorológus.

Ha 1 fokot hűl a levegő, 2 millió köbméterrel nő az ország napi gázfogyasztása. A fűtőanyagból nem várható hiány, szakértők szerint a tartalékok 3 hónapra akkor is elegendők, ha ilyen hideg marad az idő. A számla lehetne alacsonyabb, a magyarok ma már nem járnak jól a rezsicsökkentéssel, a kormány által megszabott hatósági ár 10-15 százalékkal magasabb az európai piaci árnál.

„A nálunk érvényes hatósági árszabályozás annyira rugalmatlan volt, hogy tartósan magasabb az az ár, amiért itthon forgalmazzák a gázt, mint amennyiért lehetne, hiszen Nyugat-Európában éppen az előbb említett gáztöbblet miatt sokkal olcsóbb árat lehetne elérni” – fejtette ki Holoda Attila energiaszakértő, volt helyettes államtitkár.

A hatósági ár és az európai piaci ár különbözetéből a kereskedők és a szolgáltatók profitálhattak, köztük az állami tulajdonú Magyar Földgáz-kereskedő Zrt.

„Hatósági árszabályozás és a tényleges beszerzési, illetve értékesítési költségeik különbségeként elszenvednek vagy megnyernek – ezt két éven belül figyelembe kell venni az egyetemes szolgáltatói árak megállapításakor. Tehát a szabályozás nem engedi meg azt, hogy ez a torznak tekinthető helyzet, amelyben a piaci árak csökkenése nem jut el a fogyasztókhoz egy közbülső szereplő miatt, ez nem maradhat fenn a végtelenségig” – fogalmazott Beöthy Ákos, a Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont kutatója.

Éppen most jár le az a két év, amely után a kormány felülvizsgálhatja a lakossági gázárakat.