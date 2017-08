Putyin végül elment a dzsúdó-vb-re, de a megnyitót lekéste

A dzsúdó-vb-nek helyet adó Papp László Budapest Sportaréna területén fotózta kollégánk ezt a képet Vlagyimir Putyin delegációjának egyik páncélozott Mercedeséről. Az orosz elnök a sporteseményen tesz látogatást.

A korábbi hírek szerint Vlagyimir Putyin gépe a tervezettnél tovább volt a levegőben, ezért az orosz elnök programja csúszott.

Az Index szerint nem is várták meg a megnyitóval Putyint. Hozzáteszik: az orosz elnök 16 óra körül megérkezett a sportarénához. Putyin konvoja nagyjából ötven autóból állt, legalább 15 motoros rendőr és két helikopter is kísérte.

Az Együtt egyébként tüntetést szervezett a Putyin-látogatásra, de a pártot is megzavarták az ellentmondásos információk. Az LMP már vasárnap este tüntetett Vlagyimir Putyin látogatása ellen, az Együtt pedig ma mobil sípolással kísérné végig az orosz konvoj útvonalát. A Momentum Mozgalom is készült a Putyin-látogatásra, akciócsoportjai hajnalban a főváros több pontján is átragasztották az utcanévtáblákat, és visszaállították a kommunista rendszer régi utcaneveit.

További részletek a Hír TV 17 órakor kezdődő híreiben.