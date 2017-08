A magyar és az orosz kormánynak is jót tesz Vlagyimir Putyin budapesti látogatása, és Moszkvának nagyon jól jön, hogy van egy szövetségese az Európai Unión belül – így írnak a külföldi lapok az orosz államfő vizitjéről; de van olyan újságírói vélemény is, amely szerint ez a kapcsolat egyáltalán nem olyan szoros, mint amilyennek tűnik.

Putyin és Orbán együtt dacol a növekvő európai elszigetelődéssel – az Irish Times cikke szerint. A szerző úgy fogalmaz, az orosz elnök idén már másodjára jön azon kevés uniós országok egyikébe, ahol még szívesen látják. Mint írja, a látogatásra akkor kerül sor, amikor a populista Orbán egyre jobban az EU perifériájára szorul, Putyin még inkább elszigetelődik az ukrajnai orosz agresszió miatt, és amikor már kiderült: mindketten hiába reménykedtek a szintén populista Donald Trump támogatásában. A szerző szerint Orbán ezzel a látogatással figyelmeztetést küld bírálóinak Berlinbe, Párizsba és Brüsszelbe, hogy Nyugat-Európa megértse: ha kell, elfordul tőlük, és Moszkvához csapódik. Putyinnak pedig azért jöhet jól a budapesti vizit, hogy bizonyítsa: Oroszország nem szigetelődött el teljesen, még az Európai Unió tagállamaitól sem.

Két EU-ellenes politikus találkozója – ez a német Spiegel cikkének címe. A lap emlékeztet: Putyint 2015 februárjában első NATO-tagállamként fogadta Magyarország a Krím megszállása óta, és ezt a gesztust az orosz elnök nem felejti el – a két vezető most is azt demonstrálja, milyen szoros kapcsolat van köztük. A Spiegel által megkérdezett szakértő szerint Putyin faltörő kosként használhatja Orbánt az oroszellenes EU-szankciók ügyében. A magyar miniszterelnök pedig példaképként tekint az orosz államfőre, akitől a tekintélyelvű kormányzás modellje mellett a civil szervezetek elleni fellépést is átvette.

Moszkva és Budapest kapcsolata szilárdnak tűnik, de a látszat csalhat – írja a Moscow Times publicistája a Putyin-látogatás kapcsán. A szerzőnek már az gyanús, hogy míg a magyar külügyminisztérium szerint Vlagyimir Putyint a dzsúdó-világbajnokság szervezői hívták meg, addig az orosz külügy már Orbán Viktor személyes meghívásáról beszélt. Az újságíró szerint a magyar kormány illiberális váltásának nincs köze Putyinhoz, és a gyakorlatias szövetség ellenére Magyarország továbbra is az euroatlanti világ része, a magyarok pedig a legutóbbi felmérések szerint EU-pártiak. Ráadásul a magyar vezetésnek egyre kellemetlenebb a fokozódó orosz titkosszolgálati tevékenység.