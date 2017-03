Pszichiáterből sincs elég az országban

Négy év kellett, hogy az öngyilkosok számának az Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet bezárása által okozott emelkedését vissza tudják fordítani a szakemberek – mondta az Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatója a Hír TV Reggeli járat című műsorában.

Németh Attila azt mondja, az OPNI tíz évvel ezelőtti bezárása után sokkal kevesebb beteg kapott kezelést. A kórházigazgató hozzátette, a fővárosi Nyírő Gyula kórházon kívül az ország egész területén szakember hiány van, országosan húsz százalékkal több pszichiáterre lenne szükség.

„Az öngyilkossági arány 1984 óta fokozatosan csökkent egészen 2006-ig, akkor megállt, sőt kicsit emelkedett is; ez az OPNI bezárásával és pszichiátria szétverésével volt kapcsolatban. És 2011 után indult el megint egy csökkenés, talán még gyorsabb ütemben is csökken a befejezett öngyilkosságok száma, mint azt megelőzően. Úgy gondolom tehát, hogy körülbelül négy év kellett, hogy normalizálódjon a helyzet. Ez nem azt jelenti, hogy most minden rendben van, de körülbelül most ott tartunk, mint az OPNI bezárása előtt” – mondta el a főorvos.

