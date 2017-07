Pride: Nem hajlandóak kordonok mögött vonulni

Nem hajlandóak kordonok mögött vonulni a 22. Budapest Pride résztvevői. A Jobbik kormányra kerülése esetén 2018-tól betiltaná a rendezvényt.

A kora délután induló menetre alternatív útvonalakkal készülnek, de azt mondják, akár kordonbontás is elképzelhető. A rendőrség azért zárná le a felvonulás teljes területét, mert a menetet bejelentett ellentüntetők akarják megzavarni, azt azonban nem mondják meg, kik, hol és mikor. Több ellenzéki párt is jelezte, hogy politikusai részt vesznek a Kossuth térről induló felvonuláson, amely miatt több fő belvárosi útvonalat lezárnak, és a BKV járatai is módosított útvonalon járnak.

Közben a Jobbik közleményben jelezte: kormányra kerülésük esetén 2018-tól betiltanák a Pride-ot. Mint írják: a rendezvény szerintük súlyosan családellenes, közerkölcsöt sértő, ezért nincs helye Magyarországon.

„A Jobbik továbbra is kitart az eddigi álláspontja mellett, szerintünk a Budapest Pride súlyosan közerkölcsöt sértő, családellenes rendezvény, ezért nem támogatjuk. Úgy gondoljuk, hogy sokkal több olyan fontos probléma van, amire nagyobb figyelmet kellene fordítani, és ez a rendezvény egyébként sem szolgálja azt a célt, amit egyébként a szervezők kívánnak megfogalmazni. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen rendezvénynek nincs helye Magyarországon és Budapesten sem” – nyilatkozta Szűcsné Major Ildikó, a párt szóvivője.