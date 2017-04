Pintér gránátvetőt és elfogóhálót is adna az őrségnek

Kézi gránátvetővel, pisztolyokkal, géppisztolyokkal, elektromos sokkolókkal, elfogóhálókkal bővítené az Országgyűlési Őrség fegyverarzenálját Pintér Sándor.

Az Index számolt be elsőként a kormány honlapjára felkerült belügyminisztériumi rendelettervezetről, amely javasolja még könnygázgránát, többféle rendőrbot, valamint bilincs beszerezését is. Az indoklás szerint az őrség fegyverparkjának modernizációja a megnövekedett terrorfenyegetés miatt vált szükségessé, de fontos az is, hogy a legkorszerűbb és a NATO-kompatibilis eszközök használata biztosított legyen.

