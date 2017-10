Pénzt kértek a közmunkáért cserébe

Tízezreket kért vissza az amúgy is alacsony keresetű közmunkások béréből egy orosházi karitatív szervezet vezetője. A munkásokat a fideszes önkormányzat közvetítette ki az egyesülethez, itt havi tíz-húszezer forintot kellett visszaosztaniuk bérükből az elnöknek. Az ügy már a bíróságra került, első fokon letöltendő börtönre ítélték a férfit.

Egy elhanyagolt önkormányzati épületben működött az Ételosztás Őszinte Szívvel Egyesület Orosházán. Ide küldte a közmunkásokat a város, hogy a szegényeknek főzzenek és ételt osszanak, öten dolgoztak itt. A fideszes városvezetéshez közel álló karitatív szervezet vezetője mindegyikük havi fizetéséből visszaosztást kért.

„Közmunkába felvett az egyesület elnöke, és közölte, hogy most már mivel én is ott dolgozom, nekem is havonta tízezer forintot le kell adnom. De mondtam, hogy én nem szeretnék, azt mondta, hogy akkor lehet, megszűnik a munkaviszonyom, és nem kell többet jönni, ha nem fizetek” – számolt be az egyik közmunkás.

Az egyesült többször is lejárt szavatosságú húsokból állíttatta elő az ételeket a szegényeknek. A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal meg is büntette.

Ilyés Gábor, az egyesület vezetője már korábban is megzsarolt közmunkásokat.

Az MSZP helyi képviselője a testületi üléseken többször hangoztatta a városvezetés felelősségét, majd feljelentéséből bírósági ügy lett. „Beigazolódott a közmunkások panasza, akiket nemcsak az önkormányzat foglalkoztatott, hanem a Nemzeti Művelődési Intézet Békés megyei kft.-je is, hiszen velük is hasonlóképpen jártak el, tőlük is pénzt kértek, és megfenyegették őket” – mondta Fetser János.

A visszaosztások miatt az egyesület elnöke és segítője ellen két hete hoztak ítéletet. „A vádlottak a munkavállalóktól négyszázezer forintot vettek át. Az elsőrendű vádlottat a bíróság négyrendbeli, folytatólagosan elkövetett vesztegetés elfogadása miatt két év nyolc hónap börtönre, három év közügyektől eltiltásra és öt év gazdálkodó szervezet vezetésétől való eltiltásra ítélte, és négyszázezer forint erejéig vagyonelkobzást rendelt el vele szemben” – számolt be a Gyulai Törvényszék szóvivője, Marton Erika.

Orosháza fideszes polgármestere nem kívánta kommentálni a történteket. A fellebbezés után az ügy másodfokon folytatódik.