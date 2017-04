Pénzbüntetést kaptak a szovjet emlékművet dobálók

A bíróság harmincezer forintra büntette Komáromy Gergőt és Kiripolszky Csongort, akik tegnap festékezték össze az emlékművet. Ezt követően a rendőrök 72 órás őrizetbe vették őket, mivel felmerült a garázdaság gyanúja. A 444 tudósítása szerint a két aktivista ügyét összevonták, s a tárgyaláson garázdasággal vádolják őket.

A vádirat szerint a ligetvédőként elhíresült Komáromyt és Kiripolszkyt is garázdasággal vádolják. Ahogy a múlt héten Gulyásékat, őket is bilincsben és vezetőszáron vezették a bíróság elé, ezt a 444 tudósítása szerint később bírói utasításra levették az aktivistákról. Kiripolszky a tárgyalás előtt kijelentette, nem járul hozzá, hogy az állami M1 televízió felvételeket készítsen róla, mivel szerinte a kormányzati propagandatévé nem a tényeknek megfelelően számol be a hírekről.

A tényállás gyakorlatilag ugyanaz, mint a múlt héten 500 óra közmunkára ítélt Varga Gergő és Gulyás Márton esetében, akik a Sándor-palotát dobták meg lemosható festékkel, miután Áder János államfő aláírta a CEU-törvényt. Ugyanakkor Komáromyéknál nem merül fel a csoportos elkövetés, mint minősítő tényező, mivel ők bizonyíthatóan csak ketten festették össze a Szabadság téri emlékművet, ezzel tiltakozva az erősödő orosz befolyás ellen.

A bíróság a két vádlott ügyének egyesítéséről döntött, így az aktivistáknak egy tárgyalása lesz. A vádismertetésből kiderült, egy külföldi tett bejelentést a rendőrségnek arról, hogy Komáromyék összefestették az emlékművet. A vádlottak elismerték, nyolc vízfestékkel teli lufival dobták meg a Szabadság téri szovjet emlékművet, ám előtte megbizonyosodtak róla, hogy a festék könnyen eltávolítható. Komáromyék tettüket nem politikai akciónak, hanem inkább társadalmi felelősségvállalásnak tartják. Az ügyészség a 444 tudósítása szerint a Gulyás-ügyhöz hasonlóan azt bizonygatta, hogy az aktivisták magatartása kihívóan közösségellenes volt, hiszen az emlékmű a fasizmus áldozatainak állít emléket. Mivel Komáromyék elismerték a szabálysértést, a vád pénzbüntetés kiszabását indítványozza, a védelem pedig a vádak ejtését.

A bíróság elsőfokú ítéletében egyenként harmincezer forintos pénzbírságot szabott ki az elkövetőkre. A bírságba beszámították az aktivisták fogdán töltött éjszakáját négyezer forint értékben, így csak 26 ezret kellene fizetniük fejenként. Az indoklás szerint azért nem lehet politikai véleménynyilvánításnak tekinteni az emlékmű összefestékezését, mert eleve nem egyértelmű, hogy a tettet a vandalizmus vagy a politikai véleménynyilvánítás hajtotta, hiszen hétfőn délután nem volt például politikai tüntetés a Szabadság téren.