Pénz és szerencse kell a diákoknak, ha lakni akarnak valahol

Az egyetemistáknál megkezdődött az albérlet- vagy a kollégiumvadászat. Budapest felkapott kerületeiben nincs bérlakás százezer forint alatt. A vidéki nagyvárosokban alacsonyabbak az árak. A diákszállók kímélik ugyan a pénztárcát, de nincs elég férőhely bennük.

Akik távoli egyetemet vagy főiskolát választottak maguknak, jellemzően augusztus elején kezdenek maguknak albérletet keresni.

„Aki a fővárosban szeretne lakást bérelni, azzal kell számolnia, hogy jó helyen - ami közlekedés szempontjából jó helyen vagy a város belső részén található -, százezer forint alatt már nem nagyon talál kiadó lakást” – mondta el Balogh László, vezető gazdasági szakértő.

Debrecenben hetvenezer forintot kérnek havonta egy harminc négyzetméteres garzonért az egyetemi negyed közelében. A hasonló méretű lakások bérleti díja nagyjából ennyi más vidéki nagyvárosokban is. Ha valakinek nincs pénze albérletre, marad a kollégium, ahol általános a túljelentkezés. Pécsett a szokásosnál is kevesebb most a hely, egy 470 férőhelyes kollégiumot zártak be a felújítás idejére.

„Szociális és teljesítmény alapon történik a hallgatóknak a felvétele, ugye teljesítmény alapon az első éves hallgatók számára nyilván a felvételi ponthatárokat tudjuk figyelembe venni, a felvételi pontszámukat, szociális alapon pedig az egy főre jutó kereset, illetve egyéb szociális tényezők is szerepet játszanak annak meghatározásában” – ismertette a Pécsi Tudományi Egyetem Hallgatói Önkormányzat elnöke, Takács Gyula.

Saját fürdőszoba, színes tévé – Debrecenben szállodai szintű szolgáltatást vásárolhatnak a tehetősebb kollégisták. Az egyágyas szobáért 36 ezer forintot kérnek, ami baráti ár egy albérlethez képest. Lakótárssal harmadannyiba kerül a diákszállás.

A gólyák közül 1700-an kértek kollégiumot. Náluk csak a szociális helyzet számít, a felsőbb éveseknél már a tanulmányi eredmény is. A jelentkezéshez különböző igazolásokat kell benyújtani, például a szülők jövedelméről.

„A távolságra lehet pontot kapni. Ennek igazolása nem szükséges, ezt automatikusan szokta a rendszer megnézni a lakóhely és az iskola székhelye közötti távolság alapján” – mondta el Király Sándor, a Debreceni Egyetem kollégiumi felvételi bizottságának szociális referense.

A kollégiumok harmada lepusztult – állítja a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnöke. Az érdekképviselet számításai szerint csak Budapesten több mint 3300 új férőhelyre lenne szükség ahhoz, hogy senki ne kényszerüljön albérletbe.

„Azt látjuk a számaink alapján, hogy a legnagyobb többség nem fizet többet, mint 22 ezer forint, de vannak olyan kirívó esetek, ahol elérheti a 60 ezret is a kollégiumi férőhely, ez természetesen összeköthető azzal, hogy mi annak a kollégiumnak a konstrukciója. Összeköthető azzal, hogy például önköltséges hallgatónak biztosítják a férőhelyet” – mondta Gulyás Tibor.

A hallgatók kétharmada kevesebb mint 16 ezer forintból megússza a kollégiumot egy-egy hónapban.