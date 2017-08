Pécsre ért az „Ellopott ország”

Országjáró kiállításon mutatja be az Együtt, hogy 2010 óta mennyi pénzt lopott el az Orbán-kormány.

Pécsre érkezett az Együtt „Ellopott ország” elnevezésű vándorkiállítása, amely július elején Budapesten indult, és az ország nagyobb városait érintve augusztus végéig tart. A párt egy köztéri installáción mutatja be, hogy 2010-es kormányra kerülésük óta legkevesebb 12 ezer milliárd forint közpénzt, közvagyont loptak el Orbán Viktorék, rokonaik és strómanjaik, vagyis egy kétgyermekes, négytagú családtól mintegy 5 millió forintot.

„Azért vagyunk most itt Pécsett, mert Pécs az elmúlt tíz évben, az elmúlt másfél évtized örökségeként csődbe jutott, és itt a pécsi városvezetésnek is hatalmas felelőssége van, hogy ez a város, nemcsak hogy helyben jár, inkább visszafejlődik, és ebben az országos fideszeseknek is van szerepe” – jelentette ki Szigetvári Viktor. Az Együtt választmányi elnöke ismertette, a párt számba vette, hogy a városban, a megyében milyen korrupciós beruházások történtek.