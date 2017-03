PDSZ: Több ezer diákot hoztak lehetetlen helyzetbe

Lehetetlen helyzetbe hozta az oktatási kormányzat azokat a diákokat, akik szakgimnáziumban fognak idén érettségizni – mondta a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke.

Mendrey László arra emlékeztetett, hogy négy hónappal a vizsga előtt derült ki, hogy pontosan mit fognak számon kérni a szakképzésben tanulóktól az ötödik érettségi tárgyból. A PDSZ elnöke azt is sérelmezi, hogy a kormány az érdekvédők bevonása nélkül, titokban dolgozik a Nemzeti alaptanterv átalakításán.

hirdetés

„Ez most derült ki hat hete, nyolc hete, 2016. december 28-án. Lehetetlen helyzetbe hozták mind a diákokat, mind a felkészítő pedagógusokat, mind a szülőket, mind az iskolát. Lehetetlen helyzetbe hoztak több ezer, sok ezer gyereket, akik most érettségiznek a most már szakgimnáziumokban” – fejtette ki Mendrey László.