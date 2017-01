PDSZ: Mindegy, ki vezeti a Kliket, ha rossz a rendszer

A Klik utódszervezeteként létrejött szervezet élén Áder János húgát Solti Péter váltja az elnöki székben. A köznevelésért felelős államtitkár szerint tervezett volt a változás, pedig erről korábban nem volt szó. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint mindegy, hogy ki vezeti az óriásszervezetet, ameddig nincs alapvető változás a működésében.

Tavaly márciusban váltotta Pölöskei Gáborné Hanesz Józsefet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ élén. Az emberi erőforrások minisztere azt várta tőle: biztosítsa a köznevelési kerekasztalon alapuló, stabil működést. Az elnök kevesebb mint egy év után távozik az átalakított intézmény éléről.

„Így terveztük, ez a feladat az év végével lezárult. Jenei Zoltán visszatért az eredeti feladatához, most már azzal foglalkozik csak, Pölöskei Gáborné pedig az oktatás területén hasonló feladatot fog ellátni a következő időszakban” – közölte Palkovics László köznevelésért felelős államtitkár.

A tankerületeket összefogó Klebelsberg Központot január közepétől Solti Péter vezeti majd. Az új elnök korábban miniszteri biztosként vett részt a kancellária-rendszer és a Klik átalakításában.

Solti Péter azt ígéri, hogy a hatékonyabb működéshez figyelembe veszik majd az önkormányzatok véleményét is.

„Szeretném kiemelni azt is, mennyire fontos, hogy a regionális szereplőkkel, az önkormányzatokkal azt a kapcsolatot, amely a múltban kialakult, és az előző évben a hiányai meglátszottak, olyan mederbe sikerüljön terelni, hogy a rendszer fenntartása és hatékonyabb működése céljából az ő javaslataikat is be tudjuk csatornázni azokba az újításokba , amelyeket megkezdtünk és folytatunk a jövőben” – nyilatkozta Solti Péter.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint nem a vezető személyén, hanem a túlközpontosított rendszeren kellene változtatni.

„Ha a körülmények nem változnak, a feltételek nem változnak, az intézmény, a törvényesített feltételek nem változnak, akkor gyakorlatilag indifferens az, hogy most ki áll a Klebelsberg Központnak az élén” – reagált a szervezet elnöke, Mendrey László.

Hasonlóan látja a helyzetet a Magyar Liberális Párt.

„Mindegy, hogy ki a Klik vezetője, mindegy, hogy ki az oktatási államtitkár, hiszen ennek a rendszernek a végső felelőse és vezetője Orbán Viktor” – jelentette ki Bősz Anett, a párt ügyvezetője.

A Tanítanék mozgalom február 1-jére újabb tüntetést szervez, továbbra is önálló oktatási minisztériumot akar, és Balog Zoltán távozását követeli.