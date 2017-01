PDSZ: A kormány házhoz ment a pofonért

Az éppen zajló középiskolai felvételiken esélye sem lenne bejutnia egy diáknak azzal a gyenge hármas osztályzattal, amit a kormány oktatáspolitikája kapott a szülőktől – mondta Magyarország élőben című műsorunkban Mendrey László.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete elnöke arról a felmérésről beszélt, amit az Emberi Erőforrás Minisztériuma készíttetett, és amin a megkérdezett szülők összességében gyenge közepesre ítélték a magyar közoktatás színvonalát. Mendrey László szerint mind a szülők, mind a pedagógusok régóta jelzik, hogy baj van, a felméréssel pedig a kormány házhoz ment a pofonért.

„A kormányzat számára azt gondolom, nem ez kellett, hogy az első figyelmeztetés legyen a szülők részéről, hiszen 2016 februárjában, 2016 márciusában először 20-25 ezer, aztán utána 60-65 ezer ember jelezte a Kossuth téren, hogy valami nagyon-nagyon rossz irányba megy. És itt nem a szakmai szervezetek, nem a PDSZ-ről meg ezekről beszélek, hanem a szülőkről, akik túlnyomórészt ott voltak, és ott voltak jó néhányan december 19-én is a Kossuth téren, jelezve, hogy az irány nem jó. Nem véletlen, hogy folyamatosan mondjuk a kormánynak azt, hogy változtatni kell. Most végül is kicsit pikírten fogalmazva házhoz mentek a pofonért, amikor megkérdezték a szülőket, hogy mi a véleményük. Hát ezt lehetett sejteni” – fogalmazott.

Tekintse meg a Mendrey Lászlóval készült teljes beszélgetést:

